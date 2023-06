To má být vtip? Nejdražší AirPods v nabídce Applu nedostanou nové funkce z iOS 17

Když Apple na pondělní WWDC světu ukázal nové funkce pro AirPods, nejednoho jablíčkáře jimi doslova nadchnul. Přeci jen, adaptivní režim ztlumující či naopak zesilující chytře zvuk podle okolí a chování uživatele se zkrátka musí líbit každému, jelikož používání AirPods posune na nový level. Háček je však v tom, že je tato funkce dostupná jen na AirPods Pro 2 a tudíž se jí nedočkají ani dosud nejdražší AirPods v nabídce Applu ve formě modelu Max. A není to jen o adaptivním režimu.

Podle informací, které Applu v souvislosti s novým firmwarem pro AirPods zveřejnil, připravil prakticky všechny funkce představené na WWDC jen pro AirPods Pro 2. generace. Na AirPods Max, potažmo jiných levnějších modelech si tedy neužijete například ani možnost aktivace Siri pouhým pokynem „Siri“ namísto dosavadního „Hey Siri“ a chybět jim bude i podpora rychlejšího automatického přepojování mezi Apple zařízeními. Tyto funkce totiž zřejmě potřebují dostatek výpočetního výkonu, který nabízí v současnosti jedině čip vložený do AirPods Pro 2. Zatímco však u základních AirPods lze tuto věc ještě tak nějak pochopit, v případě AirPods Max je s ohledem na jejich cenu firmwarová nepodpora novinkami dost zarážející, byť hardwarově pochopitelná. O to víc by se měl Apple zamyslet nad jejich brzkou aktualizací, jelikož se tato sluchátka s takovou brzy stanou pro uživatele zcela nesmyslná ke koupi.