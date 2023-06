Autokorekce na iPhonech se s iOS 17 dočká velkého vylepšení

Mezi nejčastější stížnosti, jež zaznívají z úst uživatelů iPhonů patří to, že systém automatických oprav velmi často neopraví, co napsali, tak, jak by chtěli. Apple však v rámci nového iOS 17 slibuje velké vylepšení této funkce. Autokorekce je založena na modelech strojového učení, jež se přizpůsobují každému uživateli a s důrazem na bezpečnost se odehrává v samotném zařízení.

Klávesnice nyní používá nejmodernější transformační jazykový model, ve snaze docílit mnohem přesnějších výsledků než kdykoli předtím. Apple tvrdí, že je díky výkonu jeho čipů schopen se spustit při každém stisknutí klávesy.

Od klávesnice bychom se také měli dočkat mnohem lepší reakce na mluvený projev majitele zařízení. Patří-li uživatel mezi ty, řekněme, náchylnější k ostřejším výrazům a nadávkám, model se je naučí stejně jako jakýkoli jiný projev a již by se neměl pokoušet „moralizovat“ nabízením uhlazených alternativ.

Cupertinský gigant zapracoval také na uživatelském rozhraní automatických oprav tak, aby jeho používání nebylo tak frustrující jako doposud. Když autokorekce provede změnu, opravené slovo se krátce zobrazí podtrženě a pokud bude oprava chybná, lze jednoduše klepnutím na podtržení zobrazit původně napsané slovo a případně se k němu vrátit. Z ručně provedených úprav se systém poučí a v podobných situacích pak nabídne rovnou odpovídající výraz.

Návrhy automatického dokončování mohou nově probíhat na úrovni věty a zobrazovat se v řádku, přičemž k aplikování stačí stisknout mezerník. Sdělení lze samozřejmě doplnit o další slova nebo jakkoli upravit. Predikce je založena na výrazech, které uživatel používá a v iOS 17 by měla dosahovat výrazně větší míry přesnosti i přizpůsobení se danému uživateli.

Systém iOS 17 je možné provozovat na iPhonu XS nebo novějším, přičemž již dnes je k dispozici vývojářská beta verze. Tu ostrou Apple pravděpodobně vypustí tradičně s příchodem nových iPhonů v září tohoto roku.