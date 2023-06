Apple odhalil novou biometrii Optic ID

Letošní One More Thing nebyla pro naše čtenáře žádným překvapením. Jak se již dlouhé měsíce mělo téměř za jisté, Apple odhalil náhlavní soupravu pro rozšířenou realitu, která nese název Apple Vision Pro. Kromě všemožných technologických vychytávek, o kterých si můžete přečíst například zde, přispěchal Apple také s novou autentizační metodou zvanou Optic ID. V čem spočívá není zrovna těžké uhádnout. Systém bude analyzovat vaši duhovku. Bude tedy fungovat na podobném principu jako Face ID, který Apple ukázal spolu s iPhonem X. To znamená, že se zařízení může automaticky odemknout, když si jej nasadíte. Apple samozřejmě pamatuje také na ochranu soukromí a deklaruje, že nemá přístup k datům oční duhovky. Otázkou je, jak se bude Apple Vision Pro odemykat bez očí. Leckomu totiž z cenovky 3499 dolarů mohou vypadnout oči z důlku.