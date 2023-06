Recenze SimpleShop: Podpora online prodeje od A do Z

Podnikání na internetu může na první pohled vypadat snadně a výhodně, jakmile se do něj ale pořádně pustíte, brzy zjistíte, že musíte čelit celé řadě nejrůznějších překážek, komplikací a povinností. Pro takové případy je zde komplexní řešení s názvem SimpleShop, které jsme se rozhodli vyzkoušet za vás.

SimpleShop je automatizovaný prodejní formulář, který vám vše obstará doslova od A až do Z. Již samotný pohled na web SimpleShop nás nenechal na pochybách o tom, že máme co dočinění s profesionály, kteří dobře vědí, co a jak mají dělat. SimpleShop navíc před (potenciálními) klienty nic neschovává a nic planě neslibuje – veškeré služby si můžete vyzkoušet zcela zdarma a bez závazků. Příjemně nás potěšilo i sdělení, že SimpleShop chrání naše soukromí, a námi poskytnutá data zásadně nesděluje nikomu jinému.

Skvělé funkce pro každého

E-shopy a prodej zboží lze v dnešní době provozovat na celé řadě různých platforem. V SimpleShopu to moc dobře vědí a jsou připraveni na veškeré varianty, proto nabízí SimpleShop podporu redakčních systémů WordPress, Wix, Webnode i MioWeb. Čím více jsme nabídku SimpleShopu procházeli, tím více nás příjemně udivovalo, jak komplexní služby nabízí na jednom místě, aniž by celá věc měla jakýkoliv háček. Vše je jasně vysvětlené, transparentní, nikde nečíhají žádné záludnosti. Pojďme se tedy nyní společně podívat na to, co všechno vlastně SimpleShop umí.

Co je SimpleShop?

SimpleShop je podpora automatizovaného prodeje digitálních produktů na vašich webových stránkách. Je jedno, zda prodáváte online webináře, digitální vstupenky, e-booky nebo třeba placený obsah na webu – SimpleShop si dokáže poradit s prodejem jakéhokoliv digitálního produktu. V případě prodeje e-booků se SimpleShop spolehlivě postará nejen o prodej samotný, ale také o ochranu proti pirátství, automatické doručení na e-mail zákazníka, nebo vám v případě potřeby ohlídá omezení počtu stažení. Samozřejmostí je podpora formátů PDF, ePub, mobi i docx. V případě prodeje videí se můžete spolehnout na to, že kvalitní vlastní videopřehrávač přehraje zákazníkovi video bezprostředně po zaplacení. SimpleShop také nabízí podporu populárních videoplatforem, jako je třeba YouTube nebo Vimeo.

Na své si přijdou také pořadatelé nejrůznějších kurzů, školení a webinářů. Těm SimpleShop zaručí poskytování plně automatizovaného procesu objednání a prodeje vstupenek na online kurzy a školení, umožní prodej kurzu na konkrétní jméno, nebo se přizpůsobí omezení přesně stanoveného počtu míst v kurzu. S pomocí SimpleShop ale můžete prodávat také digitální vstupenky na živé akce a vše si plně přizpůsobit. Provozujete web s placeným uzamčeným obsahem? SimpleShop vám zařídí možnost opakovaného placení za obsah kartou, spolehlivé zobrazení bezplatného obsahu a samozřejmě také okamžitý přístup k zamčenému obsahu ihned po zaplacení.

V SimpleShopu dobře vědí, že se v dnešní době prodává na internetu prakticky vše, proto vám poskytnou perfektní služby bez ohledu na to, jestli prodáváte konzultace, kurzy, poukázky, nebo třeba dietní či cvičební plány.

Integrace a variabilita: Prodej do zahraničí, přizpůsobení plateb a propojení s bankami

Pokud se rozhodnete používat SimpleShop, rozhodně se nemusíte bát, že nedokážete vyjít vstříc požadavkům a potřebám vašich zákazníků. SimpleShop je napojen na jedenáct tuzemských i slovenských bank, 6 e-mailingových systémů, 7 platebních bran a 4 redakční systémy. Pokud máte zákazníky i v zahraničí, SimpleShop vám nabídne možnost vytvoření různých jazykových verzí prodejních formulářů, nastavení různých měn a výběr zemí, do kterých budete prodávat. Součástí SimpleShopu je také komplexní a srozumitelný systém podpory a návodů, a to včetně instrukcí ohledně prodeje do zahraničí.

E-shop od A do Z: Slevy, členské sekce, účetnictví i marketing

Provozovat v dnešní době e-shop a prodávat produkty na webu není jen tak. Proč si komplikovat podnikání tím, že budete využívat jinou službu pro prodej, jinou pro fakturaci účetnictví a jinou pro správu mailingových nástrojů, když se o vše dokáže spolehlivě postarat SimpleShop? Variabilita a profesionalita služeb, které SimpleShop nabízí, nás velice překvapila, a to více než příjemně. Zákazníci SimpleShopu mohou sami nebo s pomocí zákaznické podpory vše nastavit a přizpůsobit do nejmenších detailů.

V jednom z předchozích odstavců jsme si popsali, co všechno SimpleShop dokáže, pokud jde i prodej jako takový. Tím ale nabídka jeho služeb zdaleka nekončí. SimpleShop nabízí celou řadu skvělých funkcí pro vaše účetnictví. Nabízí exporty dokladů do účetních programů, exporty podkladů, zřízení přístupu pro účetní nebo třeba možnost nastavení vlastních číselných řad. Můžete si přizpůsobit vzhled faktur, nastavit vlastní barvy formuláře a spoustu dalšího.

Zasíláte svým zákazníkům newslettery nebo realizujete propagaci a marketing formou takzvaného mailingu? I s tím vám SimpleShop dokáže skvěle pomoci. Nabízí integraci s e-mailingovými systémy a nástroji od MailChimpu až po Ecomail. Sama aplikace vám umožní tvorbu vlastních textů, nastavení vlastních e-mailových adres, nebo třeba automatické zasílání upomínek. Co se marketingu týče, nabízí SimpleShop také odesílání konverzí do Google Analytics, Facebook pixelu a další, díky čemuž můžete spolehlivě sledovat, jak se vám daří v oblasti prodeje.

Cena

Kolik stojí SimpleShop? Podnikání na internetu není v dnešní době jednoduché. S ohledem na tento fakt oceňujeme skutečnost, že si SimpleShop nejen můžete nezávazně bezplatně vyzkoušet, ale že ani poté na vás nečíhají žádné zákeřné platby předem nebo skryté poplatky. Zní to neuvěřitelně, ale za služby, které SimpleShop nabízí, zaplatíte měsíčně maximáně 1700 korun bez DPH, a to pouze tehdy, když se vám bude dařit. Jedná se o 5 % z obratu za daný měsíc, nejméně však 5 Kč za každou dokončenou objednávku. Pokud tedy vaše objednávky budou na nule, SimpleShop vám opravdu nebude nic účtovat. Platíte skutečně jen za měsíce, ve kterých SimpleShop využíváte. Při bezplatném zkoušení po vás SimpleShop nebude požadovat žádné platební údaje. Jakmile se rozhodnete začít SimpleShop plně využívat, je jen na vás, zda budete vše potřebné hradit kartou nebo třeba bankovním převodem.

Závěrem

SimpleShop je bez nadsázky geniální a variabilní řešení pro všechny, kteří na svých webových stránkách prodávají digitální obsah všeho druhu. Při zkoušení nás velmi příjemně překvapilo množství služeb a funkcí, které SimpleShop nabízí na zcela profesionální úrovni. Velmi pozitivně hodnotíme také variabilitu a přizpůsobitelnost. Na SimpleShopu je skvělé také to, že má co nabídnout jak méně zkušeným nebo nenáročným prodejcům, tak i těm, kteří stojí o komplexní a do detailu propracované řešení, do kterého chtějí sami ve velké míře zasahovat. SimpleShopu tedy po důkladném vyzkoušení opravdu nemáme absolutně co vytknout. Nabízí schůdné, srozumitelné, jednoduché řešení pro každého, navíc zcela transparentně, bez skrytých poplatků, a na velmi kvalitní, profesionální úrovni. Jedná se navíc o ryze tuzemský projekt, což jistě potěší všechny, kteří rádi podpoří české podnikatele.

SimpleShop můžete zdarma vyzkoušet zde.