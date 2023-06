Recenze QNAP TS-462: Prvotřídní domácí NAS server pro náročnější uživatele [1/2]

Koncem roku 2022 na trh zavítal zajímavý NAS od společnosti QNAP s označením TS-462. Tento nový kousek se dočkal řady zcela zásadních vylepšení, které jej posouvají o hned několik kroků vpřed a uživatelům tak znatelně zjednodušují život. QNAP TS-462-2G je multimediálním NASem pro náročnější uživatele, které potěší výkonným procesorem, dvěma M.2 PCIe sloty, 2,5 GbE konektorem, HDMI a řadou dalších vlastností a funkcí. Právě proto si na tento model podíváme v naší recenzi dlouhodobého uživatele. V první části se zaměříme na design, první spuštění a namapování síťových disků, zatímco v druhé zabrousíme přímo do praxe a využitelnosti.

Balení a design

V první řadě si pojďme prohlédnout samotné balení a design produktu. Jakmile dorazí QNAP TS-462-2G, dostane se nám do rukou poměrně běžná „QNAPovská“ krabice, v níž najdeme bezpečně zabalenou jednotku a krabičku s příslušenstvím. Uvnitř té se konkrétně nachází propojovací patch kabel, napájecí adaptér spolu s kabelem, šroubky pro uchycení disků či návod. To však nyní nechme stranou a přesuňme se k tomu nejdůležitějšímu – k samotné jednotce.

Jak si můžete v přiložené galerii povšimnout, QNAP u modelu TS-462-2G vsadil na vcelku zajímavý design kombinující bílou a zlatou barvu. Právě nad tím bych se rád na chvíli pozastavil. Pravdou totiž je, že z fotek se mi podoba NASu příliš nezamlouvala. To však platilo jen do chvíle, dokud jsem NAS nevytáhl z krabice a nepustil se do jeho používání. Produkt totiž ve skutečnosti působí daleko lépe než na fotkách. Přední odnímatelný panel, za kterým se nacházejí pozice na disky, respektive hot swap rámečky, se totiž vyznačuje leskle bílým povrchem, který jde ruku v ruce se zlatým postranním panelem s ikonkami.

Na přední straně konkrétně najdeme tlačítko pro zapnutí, LED indikátory, USB 2.0 konektor a konfigurovatelné USB One Touch Copy tlačítko, které slouží pro nastavení rychlého zálohování dat z anebo na externí zařízení. Zbytek jednotky se pak nese v bílém provedení, v čemž lze spatřit vcelku cennou jednoduchost. Díky tomu NAS perfektně zapadne například do kanceláře či domácnosti, a nemalou radost jistě učiní i například s nasazením ve zdravotnickém prostředí.

Technické specifikace

Než se pustíme do samotného testování, prvního spuštění a nastavení, pojďme si ještě v rychlosti shrnout oficiální technické specifikace uváděné výrobcem. Tento model je totiž vybaven 2jádrovým procesorem Intel Celeron N4505 v kombinaci s 2 GB operační paměti RAM typu DDR4 a dle potřeby lze navýšit až na 16GB RAM. Problémy s výkonem by tak neměly být hrozbou. Mimochodem, na trhu je nyní k dispozici i další varianta s označením TS-462-4G, která nabízí větší paměť, která je zabudovaná na základní desce a nelze navýšit. Nechybí ani dvojitá ochrana operačního systému při spouštění (4GB paměť flash).

Co se týče samotných disků, ty lze snadno nainstalovat či vyměnit díky 4 diskovým pozicím 3,5“ SATA 6 Gb/s s podporou funkce hot-swap, u nichž samozřejmě neschází zmiňované rámečky. Stejně tak lze použít i 2,5“ SATA disky. Tím to ale ještě úplně nekončí. NAS totiž nadále disponuje dvěma M.2 PCIe sloty, které tak lze využít například pro instalaci populárních M.2 NVMe SSD disků, které můžete v QNAP NAS nastavit jako velmi rychlý datový svazek nebo jako SSD cache.

Z hlediska konektivity se tento model má rozhodně čím pochlubit. V základu totiž disponuje oblíbeným 2,5 GbE Ethernet portem, díky čemuž je prakticky rovnou připraven pro zásadní zrychlení v rámci celé domácnosti. Jelikož se pak ještě nabízí PCIe Gen 3 x2 slot, je tak možné provést například instalaci multirychlostní síťové karty 10GbE / 5GbE, nebo Wi-Fi 6. Celé to ještě doplňují 2 konektory USB 2.0, dva USB 3.2 Gen 2 (s propustností až 10 Gb/s) a HDMI 2.0 port, který si poradí s přehráváním 4K videa (při 60 fps) a překódováním v reálném čase.

Přenosové rychlosti

S ohledem na specifikace určitě nesmíme vynechat přenosové rychlosti. Jak už jsme totiž zmínili o něco výše, QNAP TS-462-2G je vybaven 2,5 GbE portem. Jedná se o poměrně zásadní vylepšení, obzvláště když vezmeme v potaz současný vývoj v oblasti Wi-Fi 6 a 5G. Pořízením NASu s 2,5GbE konektivitou se tak můžeme rovnou pojistit do budoucna.

Jak uvádí přímo výrobce na svých webových stránkách, při použití 2,5GbE konektoru se mohou přenosové rychlosti patřičně zvýšit. Rychlost čtení tak v testech činí 295 MB/s a rychlost zápisu 293 MB/s. Instalací karty s 10G porty pak je uživatel schopný dosáhnout dokonce na rychlosti zápisu 967 MB/s a čtení 1481 MB/s.

Instalace disků

Ještě před zapojením NASu do sítě nám však zbývá jeden zásadní krok – nainstalovat do něj disky. Nejedná se o vůbec nic složitého, ba právě naopak. Z levé strany jednotky stačí odjistit zámek předního panelu (přesunutím posuvníku do spodní pozice) a sundat přední panel pohybem zprava doleva. Tímto se nám otevřou dvířka a před námi se objeví hned čtyři volné sloty pro zapojení disků.

Stačí vytáhnout rámeček, vycvaknout postranní plastové krytky, disk do rámečku zasadit a krytky zacvaknout zpět. Disk pak ještě ze spodní strany zajistit šroubky, které jsou již součástí balení. K tomu nám bude stačit křížový šroubovák (PH1). Tímto máme prakticky hotovo. Následně už jen stačí vzít připravený rámeček s pevným diskem a opatrně jej zasunout zpět do jednotky. Jakmile ještě vrátíme i přední panel, doporučujeme jej nazpět uzamknout prostřednictvím zmiňovaného posuvníku.

První spuštění

Nyní už se můžeme pustit přímo do akce. Zapojíme NAS do elektrické sítě, připojíme síťový patch kabel do zadního konektoru a jednotku zapneme tlačítkem na přední straně. Po chvilce čekání nás o zapnutí informuje výstražné pípnutí. V tomto bodě se tedy můžeme přesunout k počítači a vrhnout se do prvotního nastavení.

Skvělým pomocníkem je aplikace Qfinder Pro. Ta totiž dokáže v místní síti vyhledat různé QNAP produkty (router, switch, NAS a další), čímž nám znatelně usnadní celou práci s NAS. Nám se tak ihned ukáže název NAS, přidělená IP adresa, modelové označení, verze systému a MAC adresa. My budeme pokračovat dvojím poklepáním, čímž se nám otevře prohlížeč na příslušné IP adrese. Tímto se dostáváme do prostředí operačního systému QNAP QTS.

Při vůbec prvním spuštění je nejprve nutné provést vstupní nastavení. Systém po nás bude chtít nastavení času a lokace, aktualizací, názvu a přístupových údajů. Až poté se dostaneme přímo na plochu. Zde nás bude v první řadě zajímat nativní aplikace Úložiště a snímky, kde si potřebujeme vytvořit svazek úložiště. Z levého panelu tedy vyberme Úložiště/Snímky a poté vpravo nahoře klepneme na Vytvořit > Nový svazek. Následně nám stačí postupovat dle průvodce nastavením, vyčkat na dokončení vytváření svazu a máme hotovo. Zjednodušeně řečeno, tímto máme „vše“ připraveno a můžeme se pustit do samotného používání, případně si nastavit NAS tak, jak budeme potřebovat.

Vytvoření sdílené složky

Určitě bychom také neměli zapomenout zmínit možnost vytvoření takzvaných sdílených složek, které si lze následně „namapovat“ jakožto síťové disky. V takovém případě se budeme muset v rámci QTS přesunout zpět na plochu, odkud budeme pokračovat do aplikace File Station. Tu bychom mohli označit za průzkumníka/Finder našeho NASu, kde si můžeme prohlédnout jednotlivé svazky, jejich složky a soubory. Pro naše případy si vytvoříme vlastní sdílenou složku, kterou si v dalším kroku namapujeme. Pro její vytvoření je nutné klepnout na ikonku složky se znakem plus a zvolit možnost Sdílet složku.

Tímto se nám otevře průvodce celým procesem. Nejprve je nutné zadat název, případně jej doplnit o (nepovinný) popis a následně určit, na jaký svazek se má vlastně umístit. Následuje Cesta, u níž můžeme určit umístění složky jako takové. V poslední řadě se pak ještě nabízí možnost pro její zašifrování.

Jakmile všechny nezbytnosti vyplníme, můžeme se tlačítkem Další přesunout k dalšímu kroku, kde nás čeká konfigurace přístupových práv uživatelů. Zde ve zkratce rozhodujeme, kdo ke složce bude mít přístup a kdo naopak ne. V posledním kroku se nás průvodce ještě zeptá na vlastnosti, u kterých záleží už jen a pouze na našich preferencích. Pro naše potřeby zde nemusíme nic měnit.

Namapování síťových disků

NAS v jádru slouží pro ukládání a zálohování našich dat. Z tohoto důvodu je potřeba k němu nějak přistupovat, respektive mít přístup k jeho svazkům. Právě v tomto směru se dostáváme k již zmiňovanému namapování síťových disků. Nyní si proto ukážeme, jak namapovat sdílené složky a přistupovat k nim z prostředí našeho Macu. V tomto směru navíc máme hned několik možností. Můžeme například otevřít nativní Finder, z menu baru vybrat Otevřít > Připojit k serveru (nebo využít zkratku „Cmd + K“) a ručně zadat IP adresu NASu (například: smb://192.168.0.xx). Následně už stačí jen zadat přihlašovací údaje a zvolit síťovou složku, kterou si přejeme namapovat.

V případě našeho QNAP NAS serveru se však nabízí i podstatně jednodušší způsob. Máme na mysli již zmiňovanou aplikaci Qfinder Pro, u které stačí označit konkrétní model NAS a klepnout na tlačítko Síťové jednotky. Program nás vyzve k přihlášení, zeptá se na adresu a protokol (doporučujeme protokol SMB) a máme prakticky hotovo. Následně už jen stačí vybrat svazky, které si přejeme namapovat. Ihned poté se nám otevře Finder s konkrétní složkou, čímž okamžitě získáváme přímý přístup k našemu síťovému úložišti.

K NASu se lze samozřejmě připojit například i z iPhonu. Pokud bychom na to chtěli jít nativní cestou, otevřeme Soubory, vpravo nahoře klepneme na ikonku se třemi tečkami a zvolíme možnost Připojit k serveru. Pak už pokračujeme stejně jako u Finderu – zadáme adresu, vyplníme přihlašovací údaje a máme hotovo.

Výkon a použití v praxi

Doposud jsme si pokryli základy modelu QNAP TS-462-2G. Konkrétně jsme se podívali na design, technické specifikace a přenosové rychlosti, a na jeho první spuštění. Tímto však rozhodně nekončíme. Již brzy se totiž můžete těšit na druhou část, ve které se zaměříme na výkon samotné jednotky a její použití v praxi, čímž si přímo rozebereme možnosti, které tento model vlastně nabízí. Zcela otevřeně totiž musíme uznat, že má rozhodně co nabídnout a jeho možnosti využití jsou vzhledem k hardwarové a softwarové výbavě poměrně rozsáhlé.

QNAP TS-462-2G zakoupíte zde