Recenze bezdrátové nabíječky Swissten 3v1 s výkonem 15W: Pohodlí a výkon na vašem nočním stolku

Ačkoli při rozumném užívání dokážete používat smartphone i dva dny, nejčastěji jej stejně přes noc nabíjíte. A pokud máte vícero zařízení, proč je pohodlně nenabíjet na jednom místě? Společnost Swissten má ve svém portfoliu nabíjecí bezdrátový stojánek 3in1, která přesně výše uvedené nabízí. Pojďme se tedy na tento kousek podívat.

Obsah balení

Produkt vám dorazí opět v bíločerveném provedení. Vzhledem ke tvaru produktu má krabička netradiční tvar, což je ovšem příjemnou změnou. Na obalu vidíte pak kromě designu bezdrátové nabíječky i několik technických specifikací, na které se ale podíváme za chvíli. Kromě nabíjecího stojánku v balení naleznete taktéž nabíjecí kabel, jednoduchý manuál a redukci z USB-C na USB-A. Vše je dobře zabalené a nemusíte mít strach, že by se i při hrubším zacházení s krabičkou produktu uvnitř snad něco stalo.

Technické specifikace

Jak už stojí v názvu recenze, jde o nabíjecí stojánek s výkonem 15 W až pro tři zařízení. Vstup je DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2 A. Výstup pro smartphone je 15 W/10 W/7,5 W/5 W, pro Apple Watch 5 W a pro sluchátka rovněž 5 W. Dobíjecí vzdálenost je maximálně 5 mm a míra konverze více než 70 %. Nejedná se o nikterak velké zařízení díky rozměrům 188 × 113 × 96,3 mm a hmotnosti 320 gramů. Nabíjecí stojánek je vytvořen z polykarbonátu a plastu.

Design

Při pohledu na nabíjecí stojánek vás žádné překvapení nečeká. Největší zkosená plocha přirozeně slouží k bezdrátovému nabíjení smartphonu. Po pravé straně je pak ikona s plochou pro nabíjení sluchátek. Celý produkt má dvě výstupní nabíjecí plochy. Je tedy jasné, že s Apple Watch si budete muset jistým způsobem poradit. Je zde otvor, kudy prostrčíte kabel, který musíte zapojit do USB konektoru, jenž se skrývá pod spodní oddělitelnou stranou. Pokud kryt odděláte, uvidíte kromě zmíněného USB konektoru taktéž „bludiště“, kterým kabel povedete. Ano, ruku na srdce – je to otrava a zřejmě se vám to nepovede na první pokus. Ovšem budete to dělat pouze jednou. Produktu by jistě slušela třetí výstupní plocha s magnetem. Nicméně kvůli co nejnižší možné ceně Swissten přišel s tímto řešením. A kdo má doma Apple Watch, má jistě i nabíjecí kabel. Na čelní straně produktu lze pak pochválit dvojici LED diod, které vám indikují, zda se přiložené zařízení správně nabíjí. USB-C konektor pro vstup je pak na zadní straně.

Vlastní používání

Hned úvodem se hodí říct, že pokud jste do dnešního dne nabíjeli klasickou „kabelovou“ cestou, jde o značné zjednodušení. Vidíte zde pouze jeden kabel, a to ten, který vede do nabíjecího stojánku. Hodí se pak jej umístit někam na okraj nočního stolku. Pak kabel neuvidíte vůbec. Rovněž je na místě dodat, že, i vzhledem k technickým specifikacím, se nejedná o žádný produkt, který vám vaše příslušenství či smartphone nabije rychlostí blesku. iPhone si standardem Qi vezme pouze 7,5 W (MagSafe zde není). Při jednoduchém výpočtu pak zjistíte, že jakmile nabíjíte trojici zařízení, dostane smartphone, stejně jako ostatní, pouze 5 W, což je v případě iPhonu „zábava“ na několik hodin. Jde tedy o ideální a pohodlný produkt pro situace, kdy na nabíjení nespěcháte. Samozřejmě počítejte s tím, že pro plné využití je třeba mít také výkonnou nabíječku, a to minimálně s 15 W. Pro tyto účely není nic jednoduššího, než objednat pořádně výkonný adaptér přímo od Swisstenu. Díky minimalistickému designu a černé variantě, kterou jsem recenzoval, si troufnu říct, že se produkt hodí kamkoli. Ani zde se nevyhnu drobné výtce nutnosti vlastnit, a hlavně zapojovat nabíjecí kabel pro Apple Watch. Ono zmíněné bludiště je fajn. Nicméně namotat se mi povedl kabel až na několikátý pokus. A když jsem si myslel, že mám vyhráno, zjistil jsem, že je převrácený. Tedy jsem musel vše opět odmotat, vypojit a narovnat. Jde vskutku o činnost, na kterou musíte mít pevné nervy. Ale jak říkám, jakmile tak učiníte jednou, máte pokoj. Nabíjecí kolečko pro Apple Watch ve zdířce drží opravdu dobře a nikdy se mi nestalo, že by se hodinky nezačaly kvůli špatné poloze nabíjet.

Resumé

Pro koho je tento produkt vlastně určen? Pro každého, kdo chce svá oblíbená zařízení nabíjet na jednom místě, a už mu dochází trpělivost s kabely. Jde skutečně o povedeného pomocníka, který vám bude dělat radost a zatočí s kabely. Cena bezdrátového stojánku Swissten 3in1 je 899 korun.

Bezdrátovou nabíječku koupíte zde