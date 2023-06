Hru No Man’s Sky si nově zahrajete i na Macu

Na Macích dlouho očekávaná hra No Man’s Sky byla včera spuštěna prostřednictvím služby Steam. Nabízí funkci cross-save z PC, hraní napříč platformami a běží na jakémkoli jablečném počítači osazeném čipem Apple.

Cupertinská společnost během konference WWDC v roce 2022 představila systémy Metal 3 a MetalFX, přičemž byly v souvislosti s nimi zmíněny dvě hry: No Man’s Sky a Resident Evil: Village. Zatímco Resident Evil se trh dočkal v říjnu 2022, na No Man’s Sky nedošlo, až doposud. Hra je konečně zde i pro Mac a stávajícím hráčům na PC přináší několik překvapení. Každý, kdo již hru na Steamu vlastní v PC verzi, dostane verzi pro Mac zdarma. Také uložená data mohou volně migrovat mezi verzí pro Mac a PC a uživatelé tak mohou hrát No Man’s Sky na svém specializovaném herním PC a později ve hraní pokračovat třeba na MacBook Pro.

Fotogalerie No Man's Sky pro Mac 1 No Man's Sky pro Mac 2 No Man's Sky pro Mac 3 No Man's Sky pro Mac 4 Vstoupit do galerie

Verze No Man’s Sky pro Mac zahrnuje všechny aktualizace, celých sedm let vylepšování. Díky zmíněným nástrojům Metal 3 a MetalFX žádné kompromisy nečekejte. Technologie MetalFX Upscaling jablíčkářům zprostředkovává rychlé načítání a konzistentní výkon na všech počítačích Mac s procesory Apple a zároveň zajišťuje zachování výdrže baterie při hraní na MacBoocích.

Pokud jste o titulu No Man’s Sky ještě neslyšeli, jedná se o procedurálně generovaný vesmír plný nesčetných slunečních soustav, planet, měsíců a vesmírných stanic, které čekají na prozkoumání. Hráči mohou objevovat, budovat základny a zapojit se do obchodních systémů nebo se zaměřit na hlavní děj, jehož podstatou je podniknout strhující cestu do středu vesmíru.

Dalším důvodem proč tento kus stojí za pozornost je skutečnost, že jej najdete i na jiných platformách a disponuje cross-play kompatibilitou. Majitelé Maců se tak mohou bez problémů zapojit do hry společně s uživateli Xboxu, Playstationu, PC a VR.

„Úzce jsme se společností Apple spolupracovali, abychom vytvořili verzi, která se na počítačích Mac cítí jako doma,“ uvádí se v tiskové zprávě Hello Games. „To nám otevírá cestu ke vzrušující budoucnosti na hardwaru Apple.“

A jak je to s kompatibilitou? Není čeho se obávat. No Man’s Sky zvládne jakýkoli Mac s procesorem Apple. Dokonce i základní MacBook Air. K dispozici je také omezená kompatibilita s procesory od Intelu. Minimální specifikace pro tyto starší Macy jsou: Intel Core i5, 8 GB operační paměti, grafická karta Radeon Pro 570X 4 GB a 20GB úložného prostoru.

Jak již bylo zmíněno, titul No Man’s Sky vychází pro platformu Mac prostřednictvím služby Steam, kde ji můžete získat za 58,99 euro, tedy necelých 1 400 Kč. Je velmi pravděpodobné, že se hra v dohledné době objeví i v Mac App Store. Pokud jde o aktualizace, žádný strach, Hello Games uvádí, že je hráči mohou na Macu očekávat nyní i v budoucnu.