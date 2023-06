Chystaný AR/VR headset Applu je extrémně náročný na výrobu

Náhlavní souprava pro smíšenou realitu společnosti Apple bude údajně nejsložitějším hardwarovým produktem, s jakým kdy společnost přišla, a to díky neobvyklému designu, jehož výroba se ukázala jako nebývale náročná, uvádí The Information.

Headset se podle všeho vyznačuje netradičním zakřiveným designem, tenkostí a ultralehkou hmotností. Několik renderů, se kterými měl možnost se seznámit server The Information, ukazuje část zakřiveného skla s okraji zabalenými do hladkého hliníkového rámu, který se zdá být jen o něco málo tlustší než iPhone. Je možné, že takto tenký profil bude vyžadovat, aby si uživatelé, kteří nosí brýle, zakoupili speciální čočky na předpis, které se do náhlavní soupravy magneticky připnou.

Apple musel vyvinout první ohnutou základní desku svého druhu, aby se vešla do zakřiveného vnějšího pláště soupravy. Uvnitř jsou použita uhlíková vlákna, která zpevňují konstrukci, aniž by zvyšovala její hmotnost.

Rendery dále ukazují, že nad pravým okem je umístěn malý volič, který umožňuje uživatelům přecházet mezi rozšířenou a virtuální realitou a nad levým okem pak tlačítko napájení. Kulatý konektor, který vypadá velmi podobně jako nabíječka Apple Watch, se připevňuje k levému spánku a vede dolů kabelem k bateriovému bloku umístěnému u pasu.

Čelenka náhlavní soupravy je primárně vyrobena z měkkého materiálu a připevněna je ke dvěma krátkým, vystupujícím částem odpovídajícím umístění spánků, na kterých se rovněž nachází levý a pravý reproduktor. Součástí je i měkký odnímatelný kryt. Apple údajně zvažoval přidání dalších kamer pro sledování očí i možné úpravy motorizovaných čoček, aby se více přizpůsobily tvarům obličeje.

Designéři společnosti Apple podle všeho prosadili, aby přední část náhlavní soupravy byla vyrobena z tenkého kusu zakřiveného skla, přičemž z estetických důvodů, je uvnitř něj skryto více než tucet kamer a senzorů. Objevily se zřejmě obavy, že by sklo mohlo deformovat zachycený obraz, což je samozřejmě nežádoucí a navíc to představuje riziko nevolnosti, pokud by se takové zkreslení nekompenzovalo. Také samotný materiál je kvůli svému tvaru náchylnější k rozbití než například obrazovka iPhonu. To vede k obavám, že by rozbité sklo v případě poškození náhlavní soupravy způsobilo uživateli zranění.

Složitá konstrukce je údajně hlavním důvodem předpokládané maloobchodní ceny zařízení, která se pohybuje okolo 3 000 amerických dolarů. Montážní dělníci prý mají problémy v manévrování s nástroji a instalací součástí v neobvyklých úhlech uvnitř zařízení kvůli jeho tvaru a hustě nacpané elektronice. Testování skleněného krytu a fotoaparátů také trvá mnohem déle než ekvivalentní procesy u jiných zařízení Apple.

MicroOLED displeje náhlavní soupravy jsou údajně natolik drahé, že Apple vadné kusy raději opravuje, než aby je vyřadil. Stejně tak dodavatel displejů, společnost Sony, by letos mohla mít problém vyrobit dostatečný počet panelů pro více než 250 000 náhlavních souprav kvůli jejich malé velikosti a vysoké hustotě pixelů.

Apple obecně čelí problémům v rámci procesu výroby prototypů kvůli jejich složité konstrukci. V dřívější fázi vývoje vyráběl 100 náhlavních souprav denně, ale z toho pouze 20 kusů odpovídalo standardům společnosti. V polovině dubna podle všeho prošla náhlavní souprava ověřovacími testy designu, kde zůstala nezvykle dlouho ve srovnání s vyspělejšími produkty, jako je iPhone. Apple zřejmě ještě v dubnu provedl neobvykle pozdní úpravy, aby usnadnil výrobu.

Sériová výroba náhlavní soupravy sice ještě spuštěna nebyla, ale zaměstnancům společnosti Luxshare, jež by měla výrobu zajišťovat, bylo prý sděleno, že továrna musí být plně obsazena do července. Podle dostupných informací lze předpokládat, že se uvedení na trh headset dočká na podzim nebo v zimě. Očekává se, že Apple během prvního roku po příchodu na pulty dodá méně než půl milionu kusů.