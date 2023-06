WWDC 2023 má přinést premiéru Macu Studio s M2 Ultra

Pravděpodobnost, že bude letošní WWDC na nové Macy skutečně bohatá, je čím dál tím větší. Spolu s 15“ MacBookem Air, o jehož odhalení právě na WWDC se ví dlouhodobě, se totiž začíná zdát čím dál tím pravděpodobnější i představení nové generace Macu Studio. Ten sice Apple ukázal světu teprve před rokem, avšak jak se zdá, v jeho portfoliu má velmi důležité místo, které se aktualizací potvrdí.

Se zprávami o možném představení nové verze Macu Studio přišel před pár hodinami velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman, podle kterého Apple v současnosti testuje dva nové Macy s označeními Mac 14,13 a Mac 14,14, ve kterých tepou čipy M2 Max a M2 Ultra. Druhý jmenovaný byl sice zprvu podle dřívějších informací zamýšlen pro Mac Pro, avšak o něm víme zároveň to, že je vyvíjen pod označením Mac 14,8. Je tedy víceméně jasné, že o Mac Studio se jednat nemůže a vzhledem k tomu, že jediný další stroj, který by mohl být těmito čipy osazen a jeho představení v dohledné době by dávalo smysl, je Mac Studio, dává smysl jen a pouze ten.

Pokud se ptáte na to, proč jsou testovány hned dva Macy Studio, tedy alespoň podle označení, odpověď je poměrně jednoduchá. I první generace tohoto stroje totiž dorazila ve dvou verzích, které se od sebe lišily primárně čipem – tedy M1 Max a M1 Ultra. A jelikož i tyto modely jsou označovány dvěma identifikátory, vydává se v tomto směru Apple zkrátka „jen“ ve svých dřívějších šlépějích.