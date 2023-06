Představení hned několika nových Maců na WWDC je čím dál tím pravděpodobnější

Pondělkem odstartuje svou úvodní keynote konference Apple WWDC 2023. Vedle nového softwaru, jako je iOS 17 nebo watchOS 10, se očekává, že společnost představí svůj tolik diskutovaný headset pro smíšenou realitu. Vyjma toho bychom se však na akci mohli dočkat i nových jablečných počítačů. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg se společnost chystá na keynote představit „několik nových Maců“.

Do začátku celé akce WWDC 2023 zbývá už jen několik málo dní a v této souvislosti Gurman na Twitteru uvedl, že očekává zaměření keynote spíše na nové produkty, tedy zmíněné Macy a náhlavní soupravu pro smíšenou realitu, přičemž nové verze operačních systémů Apple budou poněkud upozaděny.

V tuto chvíli není nijak překvapující, že se zřejmě hlavní pozornost upne k headsetu pro smíšenou realitu, jež by měl nést označení Apple Reality Pro. Cupertinský gigant na tomto projektu pracuje již několik let a lze očekávat, že půjde o něco stejně významného, jako když byly v roce 2014 uvedeny Apple Watch. Poprvé Apple na konferenci pozval několik odborníků na VR, aby se akce zúčastnili osobně, což opět hovoří proto, že se představení náhlavní soupravy potvrdí.

Stran softwaru, již několik měsíců slýcháme, že většina novinek, které budou představeny příští týden, žádné zásadní změny nepřinese. O nových funkcích macOS 14, tvOS 17 ani iPadOS 17 se prakticky nemluví. Pouze v případě operačního systému chytrých hodinek se nejspíš dočkáme nového rozhraní a iOS 17 by měl dostat nové možnosti přizpůsobení zamykací obrazovky a osvěžené ovládací centrum.

Pokud jde o počítače Mac, panuje ohledně chystaných produktů množství nejasností. Ve hře by mohl být 15″ MacBook Air, Apple údajně pracuje na nových MacBoocích Air s M3 i 13″ MacBooku Pro s čipem nové generace. Tyto notebooky byly naposled aktualizovány v červnu loňského roku.

Gurman však nedávno uvedl, že první Macy osazené M3 se na trhu objeví ještě letos, zatímco možná za pár dní odhalený 15″ MacBook Air si ponechá dosavadní M2 stejně jako současný 13″ model.

Jakými novými Macy nás tedy Apple překvapí? Vzhledem k tomu, že společnost poměrně nedávno aktualizovala Mac mini a špičkové verze MacBooku Pro variantami M2, se nezdá pravděpodobné, že by tyto modely v dohledné době dostaly další aktualizaci. Pak je zde ještě All in One iMac, o kterém však několik zdrojů tvrdí, že se u nich Apple rozhodl čip M2 vynechat.

Co tedy zbývá? No, především poslední počítač, který se prozatím nedočkal žádného z čipů Apple Silicone a na který netrpělivě čeká řada profesionálů, Mac Pro. Logickým krokem by byla také nová verze Mac Studio, které stále pohánějí M1 Max a M1 Ultra. Společnost Apple nedávno rozeslala do sítě svých maloobchodních prodejen interní sdělení, že od příštího týdne začne přijímat Mac Studio do výměnného programu.

Ve stejné zprávě se ovšem také uvádí, že do trade-in programu budou přidány také MacBooky Air M2 a 13″ MacBooky Pro M2. Zda Apple příští týden skutečně vydá nové MacBooky M3, Mac Studio nebo Mac Pro s Apple Silicon s jistotou říci nelze. Každopádně, pokud plánujete koupi nového počítače, možná se vyplatí ještě pár dní počkat.