Očekávalo se, že The Lord of the Rings: Gollum bude zpestřením Pána prstenů, který fanouškům dá pohled na Tolkienův svět z trošku jiné perspektivy. Místo toho je titul horkým adeptem na herní zklamání roku. Nicméně vývojáři se celé komunitě omlouvají a slibují nápravu. Hráli jste The Lord of the Rings: Gollum?

A few words from the " The Lord of the Rings: Gollum™ " team pic.twitter.com/adPamy5EjO

