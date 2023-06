Tato veleúspěšná česká hra zřejmě míří na AR/VR headset Applu!

Přestože se o chystaném AR/VR headsetu Applu hovoří v poslední době zejména v souvislosti s profesionálním využití například v kombinaci s Final Cutem, Logic Pro, rozšířením pracovní plochy v rámci macOS a dalšími podobnými věcmi, Apple u titulu nezapomene ani na hry. Co vše si budeme moci na headsetu zahrát sice zatím samozřejmě oficiálně známé není, nicméně zdá se, že je skutečně na co se těšit. Na AR/VR headset totiž pravděpodobně míří i veleúspěšná česká VR hra Beat Saber.

Že se titulu Beat Saber na AR/VR headsetu Applu dočkáme naznačil spoluzakladatel studia Beat Games Jaroslav Beck na svém twitterovém účtu. Nenapsal na něj sice nic konkrétního, nicméně i z toho mála, do je k dispozici, se zdá příchod Beat Saber na AR/VR headset jako velmi pravděpodobný. Pokud se tyto předpoklady naplní, bude mít headset rozhodně čím zaujmout, studio Beat Games pak bude mít tu čest mít na produktu jednu z prvních her.

June 5th is going to be🍿🕶️

— Jaroslav Beck (@JaroslavBeck) May 30, 2023