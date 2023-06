Alza bude prodávat iPhone 14 Pro za 23990 Kč, AirTag za 699 Kč či PS5 za 9999 Kč!

Jednička české e-commerce a leader v prodeji elektroniky Alza.cz otevírá novou pobočku v Česku a je tak opět o něco blíž svým zákazníkům. Pobočka v Berouně nabídne téměř 20 tisícům obyvatel přes 1500 produktů skladem ihned k odběru.

Pro novou, zcela bezbariérovou pobočku si Alza vybrala lokalitu v blízkosti nákupní zóny, autobusového nádraží a železniční stanice. Chce tím usnadnit dostupnost také zákazníkům využívajícím hromadnou dopravu. Na více než 60 m2 nabízí pobočka přes 1500 produktů ihned k odběru, a to jak domácí spotřebiče, smart produkty, mobilní telefony nebo hračky.

„Ke každé pobočce přistupujeme individuálně a koncipujeme ji podle potřeb zákazníků. I na této je tak zákazníkům k dispozici vyškolený personál, který jim pomůže s výběrem vhodného produktu,“ upřesňuje Ondřej Fabianek, ředitel prodejní sítě Alza.cz.

Zákazníci zde také mohou využít službu „Ihned k odběru“. Ta jim umožní zakoupit vystavené zboží přímo na místě, bez nutnosti předchozí online objednávky. Ke koupi budou zejména produkty, po kterých je dlouhodobě vysoká poptávka a které lze snadno a rychle doplnit.

„Služba Ihned k odběru funguje na principu podobném klasickému supermarketu, kdy si zákazník vybere zboží, fyzicky jej donese na pokladnu a rovnou zaplatí,“ vysvětluje Fabianek.

Nová berounská pobočka se nachází v blízkosti zastávek MHD a je tak snadno dostupná i pro pěší zákazníky. Zároveň je přímo před ní parkoviště, což zvyšuje zákaznický komfort a umožní pohodlné vyzvednutí i objemnějšího zboží. „Zboží větších rozměrů samozřejmě zákazníkům rádi pomůžeme naložit do auta. Během nadcházejícího víkendu, tedy 2. a 3. 6. 2023, s námi mohou naši zákazníci navíc zásadně ušetřit. Připravili jsme si pro ně v nově otevřené berounské pobočce na adrese Plzeňská 356 až 40% slevy na vybrané produkty,“ dodává Eliška Čeřovská, PR manažerka Alza.cz.

Právě slevy jsou přitom bezesporu to nejzajímavější, co si lze užít. Zbrusu nový iPhone 14 Pro lze totiž díky nim sehnat jen za 23990 Kč, Apple Watch SE za 5999 Kč, AirTag za 699 Kč, PlayStation 5 se hrou God of War Ragnarok za 9999 Kč, iPad 10,2“ za 7499 Kč či Xbox Series X za 4999 Kč. SLev je ale samozřejmě daleko víc, přičemž všechny stojí rozhodně za to! Jelikož však platí jen na pobočce, nezbývá vám nic jiného než si do Berouna udělat výlet.

Veškeré slevy spojené s otevíračkou Berouna naleznete zde