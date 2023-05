Malý vrtulník Ingenuity měl na Marsu v podstatě absolvovat jen pár letů. Jeho poslední let proběhl 23. dubna a šlo o let číslo 51. Při něm za 137 sekund urazil vzdálenost 190 metrů. Od té doby nelze dostat vrtulník do vzduchu. Není to ale poprvé, co jsou s Ingenuity obdobné problémy. NASA jej nyní uvedla do přechodného módu a nevylučuje se, že jeho mise skončila. Během následujícího letu měl vrtulník urazit vzdálenost 360 metrů.