Úspěch, nebo propadák? Apple má letos prodat méně než 100 000 AR/VR headsetů

Fanoušci netrpělivě očekávají nové produkty a vše nasvědčuje tomu, že zcela novým produktem bude náhlavní souprava. Podle tchajwanské výzkumné firmy TrendForce bude náhlavní soupravy pro smíšenou realitu letos dodáno méně než 100 tisíc kusů, což rozhodně není mnoho.

Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 9 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 4 AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 7 Vstoupit do galerie

Společnost tvrdí, že vysoká cena headsetu, obtížnost výroby a zaměření na vývojáře omezí letos prodej převážně na předobjednávky. Zatímco náhlavní souprava společnosti Apple by mohla stimulovat určitou novou poptávku v kategorii produktů AR/VR, vysoká cena zařízení, o níž se předpokládá, že se bude pohybovat kolem 3 tisíc dolarů, bude zjevně představovat významnou překážku pro širší růst na trhu. Vzhledem ke změnám na trhu lze vidět, jak se analytici v prodejích náhlavních souprav mýlili. V lednu loňského roku se věřilo, že Apple dodá za stejné období 7 až 10 milionů kusů. Následně bylo toto velmi optimistické tvrzení sníženo na tři miliony. V srpnu loňského roku věhlasný analytik Ming-Chi Kuo uvedl, že Apple plánuje v roce 2023 dodat maximálně 1,5 milionu kusů. V prosinci pak odhady ještě zmírnil, a to na 500 tisíc kusů. Mark Gurman z Bloombergu nedávno uvedl, že Apple nyní očekává, že letos prodá kolem 900 tisíc náhlavních souprav. Jak to s náhlavními soupravami Applu bude se dozvíme snad jíž brzy.