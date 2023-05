Eddy Cue: I takový gigant jako Apple musí umět říci „ne“

Viceprezident Applu pro služby Eddy Cue sice již v posledních letech není tak moc vidět jak tomu bylo dříve, přesto má však i nadále díky svému vystupování, charismatu a smyslu pro humor nemalou fanouškovskou základnu mezi jablíčkáři. Přesně z toho důvodu se jej nyní rozhodli oslovit zpravodajci z CNBC ohledně rozhovoru o aktivitách Applu na poli služeb. Zejména nedávný nákup vysílacích práv na MLS totiž vyvolal velmi slušný poprask. A Cue teď prozradil, proč se tak Apple rozhodl.

Dle Cua bylo spojení Apple TV+ a Major League Soccer na stole poměrně dlouho a to z prostých důvodů. Jednak Apple věří, že zážitek z vysílání může posunout díky svým technologiím na novou úroveň, o což se nyní snaží na Apple TV například podporou více streamů vedle sebe v menších oknech na jedné obrazovce, a jednak se jedná o obsah, který diváci ocení a je pro ně hodnotný například kvůli lásce ke sportu, fanouškovství a tak podobně. Cue nicméně jedním dechem dodává, že se v žádném případě nejedná o rozhodnutí jen na základě toho, že si zkrátka Apple může takovou věc díky svým financím dovolit.

„My vlastně říkáme „ne“ téměř na všechno. Když budete tak velcí jako my, je snadné si myslet, že si můžete dělat cokoliv a můžete si i vše dovolit. To ale není pravda. Umět říci „ne“ je zcela zásadní,“ nechal se Cue slyšet a dodal, že pro koupi vysílacích práv pro MLS se rozhodl skutečně „jen“ proto, že viděl v tomto kroku velký potenciál. „Gretzky jednou řekl: „Bruslím tam, kde bude puk, ne kde je“ a my se tohoto citátu vlastně držíme. Sportovní streaming je místo, kde podle nás bude puk,“ uzavřel Cue rozhovor.