Apple zřejmě chystá revoluci v AirPlay, přinese jí už iOS 17

Funkce Apple AirPlay sloužící pro přehrávání obsahu spuštěného na iPhonu na televizích či počítačích je mezi uživateli velmi oblíbená. Háček je však v tom, že televizí či monitorů, které AirPlay podporují, je stále poměrně málo, na což celková využitelnost této funkce dost naráží. Apple má však podle informací reportéra Marka Gurmana letos s iOS 17 tento problém alespoň částečně změnit.

Zdroje Gurmana tvrdí, že se Apple pustil v předešlých měsících do intenzivního vyjednávání s obrovským množstvím hotelů ve snaze domluvit s nimi u televizí, které nabízí na pokojích pro hosty, podporu AirPlay. Hlavním argumentem pak mělo být údajně vylepšení této technologie v iOS 17, které by mělo její spolehlivost zlepšit. A jelikož byla funkce AirPlay doposud závislá na podpoře ze strany televize, je velmi pravděpodobné, že i na tomto poli se v iOS 17 udály určité změny, které umožní dostat AirPlay na mnohem více míst. V tuto chvíli je sice otázkou, jak mohl Apple AirPlay přepracovat, ale hypoteticky by mohlo vše fungovat například skrze speciálně vyvinuté protokoly pro WiFi, které by AirPlay dostaly na všechna zařízení, která jsou přes WiFi, potažmo kabelově s daným routerem, propojená. Jedná se nicméně zatím jen o domněnku kolující po internetu, u které je však nutno jedním dechem dodat, že dává smysl. Jen stěží si lze totiž představit, že by se pustil Apple do vyjednávání s hotely bez toho, aniž by jim nabídl jednoduché řešení zavedení AirPlay.

Představení iOS 17 spolu s dalšími operačními systémy Applu proběhne už na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC, která je naplánována na 5. června. V tentýž den by pak měl Apple vypustit i první vývojářské beta verze těchto systémů a tím zahájit jejich intenzivní testování, které vyvrcholí vydáním prvních veřejných verzí někdy v průběhu září. A jak se zdá, je rozhodně na co se těšit.