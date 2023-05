5 tipů a triků pro HomePod, které se vyplatí znát

Stereo soustava z HomePodů Pokud máte dva HomePody mini, můžete si z nich snadno vytvořit stereosoustavu a vylepšit tak například zvuk z vaší Apple TV. Nemusíte provádět žádné speciální operace – stačí k sobě oba reproduktory vzájemně přiblížit. Následně by se na vašem zařízení měla automaticky zobrazit příslušná notifikace. Stereosoustavu můžete vytvořit také v nativní Domácnosti poté, co na dlaždici jednoho z HomePodů dlouze podržíte prst.

Detekce požárního a CO poplachu

HomePody s novějšími verzemi operačního systému HomePod OS můžete účinně využít také jako zesilovače detekorů požárního a CO poplachu. Po aktivaci této funkce dokáže HomePod rozpoznat zvuk z příslušných detektorů. Spusťte Domácnost a vpravo nahoře klepněte na ikonku tří teček. Zvolte Nastavení domácnosti -> Bezpečnost a zabezpečení -> Rozpoznávání zvuku, a na závěr aktivujte položku Poplach -> Kouř a CO.