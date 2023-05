Recenze smart LED pásku Govee Neon SMART: Ozdoba domácnosti ovladatelná iPhonem

V poslední době se nám rozmohl trend s LED pásky. V podstatě za pár korun dnes můžete z různých zahraničních serverů zakoupit všemožné LED pásky a na nich měnit barvy dle vaší nálady. Pak jsou tady ale poněkud dražší výrobky, které se ale pyšní lepšími funkcemi a spolehlivějším zpracováním. I když jsem LED páskům nikdy nějak zvlášť nefandil, do rukou se mi dostal kousek od společnosti Govee, který láká na opravdu zajímavé funkce.

Obsah balení a technické specifikace

Ačkoli má LED pásek na délku 3 metry, dorazí v poměrně malé krabici, jejíž design ve vás evokuje, že se můžete těšit na skvělou barevnou podívanou. Přední strana tedy patří designu, barvám a sdělení, že si pásek rozumí rovněž s hlasovými asistenty Alexou, Siri a Google Assistant. Na zadní straně pak naleznete QR kód, který poslouží ke stažení aplikace Govee Home, o níž ale ještě bude řeč. V balení pak kromě produktu naleznete rovněž manuál, kovové držáky do stěny či dřeva, šroubky a hmoždinky. Manuál je taktéž dodáván v českém jazyce, což rozhodně v prvních krocích oceníte.

Nyní se pojďme krátce podívat na technické specifikace. Jak stojí výše, jedná se o třímetrový LED pásek Govee Neon SMART při tloušťce 1,7cm x 0,7 cm, který se podle výrobce chlubí životností až 50 tisíc hodin. Dokáže zobrazit 16 milionů barev a díky technologii RIGIC jich zobrazí celkem 57 najednou, což dokáže vytvořit perfektní světelnou show (samozřejmě lze upravovat intenzitu světla, a to od 1 do 100 %). Tento kousek je jako dělaný pro diskotéky, neboť zvládá synchronizaci s hudbou a umí celkem 11 hudebních rytmických režimů. Velkým plusem je jeho ohebnost a tedy tvarovatelnost. Je jen na vás, zda jej dáte na zeď, skříň, strop či třeba za televizi. Dobrou zprávou je, že disponuje certifikací IP67, která zaručuje odolnost proti vodě i prachu. I tak ale budete pásek používat spíše v interiéru. Govee Neon SMART má v sobě zabudované Bluetooth i Wi-Fi a může se pyšnit světelným tokem 519 lm, minimální chromatičností 2200 K a maximální chromatičností 6500 K. K LED pásku je připojen zdroj napájení v podobě adaptéru 24V. Příkon je 36W. K pásku je taktéž připojen ovladač.

Fotogalerie Govee LED pásek (1) Govee LED pásek (16) Govee LED pásek (17) Govee LED pásek (18) Govee LED pásek (19) Govee LED pásek (20) Govee LED pásek (21) Vstoupit do galerie

Aplikace

Jak zmiňuji výše, abyste mohli z Govee Neon SMART vytěžit maximum, je třeba stáhnout aplikaci Govee Home. Po jejím zapnutí budete vyzváni, abyste přidali zařízení. V tomto případě je teda třeba najít model H61A0. Jakmile tak učiníte, appka vás vyzve k registraci. Stačí zadat mail, ověřit a zadat heslo. Vše je otázkou minuty. Poté stisknete zapínací tlačítko na ovladači, pojmenujete zařízení, zadáte heslo k Wi-Fi a je hotovo. Nyní začíná zábava. V aplikaci lze měnit pochopitelně barvy, a to z mnoha úhlů. Pásek je v aplikaci rozčleněn do 15 částí, přičemž každé můžete měnit barvu i svítivost. V takzvaném Effect Labu naleznete přednastavené barvy. Pokud tedy hledáte letní barvy, barvu limetky, ananasu, zlatého retrívra, národních vlajek, budov apod., tato aplikace to nabízí. Jsou tu i poněkud komplikovanější a živější schémata, kdy například kliknete na obrázek hodin, vysokých podpatků či bublající vody. Ze smartphonu se pustí zvuk a barvy jej budou promítat.

Tím se dostáváme k funkci hudebních režimů a synchronizaci s hudbou. Jestliže chcete udělat doma párty, je Govee Neon SMART skvělý pomocník, neboť „poslouchat“ hudbu mu skutečně jde na jedničku. Agresivní přeblikávání světel dokáže vytvořit skvělou atmosféru. I zde je ale několik režimů a pokud nechcete přímo diskotéku, umí LED pásek dávkovat barvy i střízlivěji. V aplikaci si lze s produktem opravdu vyhrát. Najdete zde i několik manuálů, jaké tvary můžete z pásku složit. Za chvíli jste tak schopní (samozřejmě za pomocí držáků) vytvarovat z pásku třeba kytaru a dát vaší místnosti ten správný šmrnc. Užití je tedy opravdu košaté.

Fotogalerie #2 Govee LED pásek (1) Govee LED pásek (2) Govee LED pásek (3) Govee LED pásek (4) Govee LED pásek (5) Govee LED pásek (6) Govee LED pásek (7) Govee LED pásek (8) Govee LED pásek (9) Govee LED pásek (10) Govee LED pásek (11) Vstoupit do galerie

Instalace

Instalace pásku na zeď, pokud jej tam budete chtít, je velice jednoduchá. Balení obsahuje „klipy“ do kterých se pásek nacvakne, a tak se vytvoří požadovaný tvar. Govee přímo nabízí i některé tvary, ale fantazii se zde meze nekladou. Klipy se lepí na zeď pomocí 3M pásek, které jsou na spodní straně, případně je lze i navrtat, není to ale nutný.

Vlastní používání

Jak jsem již psal v úvodu, nejsem fanoušek těchto LED pásků a neměl jsem s nimi dosud žádné zkušenosti. S Govee Neon SMART jsem se ale velmi sžil a používal ho denně. Nejvíce jsem si oblíbil funkci synchronizace hudby, kdy nejvíce světelnou show oceníte právě večer. Byl jsem velmi příjemně překvapen, kolik dokáže „obyčejný“ LED pásek nabídnout funkcí a vychytávek. Na druhou stranu pokud, dle mého názoru, nejste vyložený hračička, časem necháte LED pásek prostě a jednoduše svítit. Zkoušet, měnit, nastavovat jednotlivých 15 dílků celého produktu je sice fajn, ale po pár dnech mě to přestalo bavit. Naštěstí mě to vůbec nemrzelo, neboť světelných efektů a možností je tolik, že jsem na nějaká nastavování brzy zapomněl. Samozřejmostí je také používání hlasových asistentů, což jsem ale moc nevyužíval a omezil se pouze na spolehlivější používáni aplikace. Možnost tady ale je a pokud razíte styl chytré domácnosti, Govee Neon SMART do něj spolehlivě zapadne.

Fotogalerie #3 Govee LED pásek (2) Govee LED pásek (3) Govee LED pásek (4) Govee LED pásek (5) Govee LED pásek (6) Govee LED pásek (7) Govee LED pásek (8) Govee LED pásek (9) Govee LED pásek (10) Govee LED pásek (11) Govee LED pásek (12) Govee LED pásek (13) Govee LED pásek (14) Vstoupit do galerie

Resumé

Závěrem lze říct, že jde o velmi zajímavý produkt, který má své specifické využití. Běžné podsvícení LED páskami je dnes velice běžné a oblíbené, ale možnost vytvarovat si na zdi vlastní motiv a udělat z osvětlení i dekoraci je pecka. Pokud ale pokukujete po LED pásku za rozumnou cenu, je Govee Neon SMART velmi dobrým kouskem. Za vyzvednutí stojí určitě velký počet zajímavých funkcí a velmi propracovanou a uživatelsky příjemnou aplikaci. Svou cenu 2089 korun si společnost Govee obhajuje s přehledem.

LED pásek Govee koupíte zde