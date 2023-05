Kam se hrabou iPhony. Softwarové aktualizace Tesly prý rapidně snižují dojezd

Štve vás, že Apple vydá pro iPhony čas od času softwarovou aktualizaci, která se negativně podepíše na jejich výdrži a vy je proto musíte o nějaké ty minuty dříve připojit na nabíječky? Pak vězte, že po přečtení následujících řádků budete ještě za tyto přešlapy rádi. V USA se totiž rozjíždí dle všeho velká žaloba na Teslu, která má podle naštvaných majitelů Modelů S a X softwarovými aktualizacemi snižovat dojezd jejich vozů. A to není vše, některým měly softwarové updaty baterie v autech dokonce zcela vyřadit.

Nemalá skupina majitelů vozů Tesla Model S a Model X v žalobě podané u okresního soudu v San Franciscu poukazuje na to, že dojezd jejich vozů byl poté, co je přebrali od prodejce víceméně shodný s tím, co deklaruje. Po každé softwarové aktualizaci však zaznamenali jeho určitý pokles, přičemž některým majitelům vozů měl dojezd spadnout ze dne na den o těžko uvěřitelných 20 %. Mezi žalobci se však našli i tací, kterým měl software baterii prakticky vyřadit z provozu, čímž je měla chtít Tesla přimět k tomu, aby baterii ve voze nechali vyměnit. Háček je nicméně v tom, že za výměnu baterie si účtuje 15 000 dolarů, což rozhodně není málo.

Dalším velkým problémem, na který majitelé Tesel v souvislosti s aktualizacemi poukazují, je fakt, že jejich ruční správa je prakticky nemožná. Vozy se totiž podle nich aktualizují zcela automaticky bez jakéhokoliv jejich potvrzení kdykoliv, kdy se připojí k WiFi. To jinými slovy znamená, že uživatelé nemají ve výsledku ani jednoduchou možnost, jak aktualizační proces zastavit a tím si zajistit, že se jim dojezd nezhorší. Některé dílny sice již nabízí možnost blokace automatických aktualizací, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o neoficiální řešení, stojí tento „upgrade“ taktéž nemalé peníze pohybující se mezi 500 až 750 dolary.

Jelikož je celá soudní pře na úplném začátku, je v tuto chvíli velmi těžké předpovědět, jak se celá zápletka vyvrbí. Faktem je nicméně to, že v červnu 2021 Tesla již vyplatila nemalé peníze kvůli soudnímu sporu točícího se kolem softwarové aktualizace, která snížila výkon některých Modelů S. Právě s ohledem na tuto skutečnost by proto nebylo příliš překvapivé, kdyby se tvrzení majitelů vozů o zhoršeném dojezdu zakládaly na pravdě a jediným řešením ze strany Tesly by byla softwarová oprava spolu s finanční kompenzací.