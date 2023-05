Hogwarts Legacy na Switch se odkládá

Pro vlastníky handheldové konzole Nintendo Switch máme špatnou zprávu. Hra Hogwarts Legacy dorazí až na podzim. Konkrétně pak 14. listopadu. Důvod je jasný, a sice hru je třeba optimalizovat tak, aby na konzoli běžela co nejlépe. Odklad například čekal i verze na PS4 a Xbox One. A dopadl parádně. Snad podobný scénář čeká také Switch.

Hogwarts Legacy launches on Nintendo Switch on 11/14/23. We know fans are looking forward to playing on Switch, therefore creating the best possible experience is our top priority. Thank you for your patience.

Available now on PS5 & PS4, Xbox X|S & Xbox One, and PC. pic.twitter.com/nADIeNbMvw

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 12, 2023