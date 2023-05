Tinder zavádí řadu novinek, líbit se vám zřejmě nebudou

Populární seznamovací platforma Tinder tento týden aktualizuje své zásady pro komunitu. Cílem změn je dosáhnout ještě větší bezpečnosti příslušné aplikaci.

V rámci aktualizací bude Tinder automaticky odstraňovat z životopisů sociální kontakty a odrazovat uživatele od provozování soukromých konverzací s jejich protějšky na jiných platformách. Tinder tvrdí, že jeho platforma není místem, kde by uživatelé měli usilovat o získání příznivců na svých sociálních kanálech, a proto bude z veřejných životopisů a profilů odstraňovat příslušné údaje. Kromě obav o soukromí uživatelů je důvodem tohoto opatření také to, aby Tinder nesloužil ke zvyšování počtu sledujících na sociálních sítích.

„Tinder není místem pro propagaci podniků, které se snaží vydělat peníze,“ napsala společnost v tiskové zprávě. „Členové by neměli inzerovat, propagovat ani sdílet sociální profily nebo odkazy za účelem získání příznivců, prodeje věcí, získávání finančních prostředků nebo vedení kampaní. Abychom proti tomu pomohli bojovat, Tinder odstraní z veřejných životopisů odkazy na sociální sítě.“

Pokud jde o aktualizace týkající se sdílení soukromých chatů Tinderu na jiných platformách, společnost zdůrazňuje, že uživatelé by nikdy neměli zveřejňovat soukromé chaty, které vedli se svými protějšky, pokud k tomu nedostali souhlas. Aktualizované zásady přicházejí v souvislosti s tím, že chaty z Tinderu se často stávají virálními na platformách, jako je Twitter nebo TikTok, protože lidé rádi sdílejí své vtipné, podivné nebo zdravé interakce s ostatními v seznamovací aplikaci. Tinder však věří, že „konverzace z Tinderu mají být právě jen konverzace na Tinderu“.

Tinder navíc dává jasně najevo, že účet by měl být určen pro jednu osobu a že uživatelé v poly a otevřených vztazích by si měli vytvořit samostatné účty pro každého partnera. To znamená, že pár by neměl k hledání potenciálního partnera používat jeden účet. Tinder také upozorňuje, že uživatelé by měli používat nedávno uvolněnou funkci Typy vztahů v profilu, aby uvedli, zda hledají etickou nemonogamii, otevřený vztah nebo polyamorii.

„Většina členů Tinderu je ve věku 18-25 let a Tinder je často jejich první zkušeností se seznamováním,“ uvádí v tiskové zprávě Ehren Schlue, SVP pro strategii členů Tinderu. „Aby Tinder tyto mladé zájemce o randění na začátku jejich cesty za rande nasměroval, využívá toto osvěžení zásad k tomu, aby členům připomněl a poučil je o zdravých návycích při randění – jak online, tak v reálném životě.“