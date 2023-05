Elon Musk končí v čele Twitteru!

O tom, že Elon Musk opustí křeslo pro CEO Twitteru se v posledních měsících šuškalo poměrně intenzivně a to mimo jiné i díky slovům samotného Muska. Ten se totiž nechal například slyšet, že jakmile najde svého vhodného nástupce, pozici šéfa Twitteru opustí. A zdá se, že se tak nyní stalo. Musk totiž na svém twitterovém účtu oznámil, že zhruba za 6 týdnů jej v pozici šéfa Twitteru nahradí někdo jiný. Jméno sice zatím Musk oficiálně neodhalil, podle jeho vyjádření by se však mělo jednat o ženu. Podle zákulisích informací by se však mělo jednat o Lindu Yaccarino, dosavadní vedoucí marketingu v NBCUniversal.

Působení Elona Muska v Twitteru, který se mi relativně nedávno podařil velmi pracně získat, přitom po jeho pouštění ředitelské pozice rozhodně nekončí. Dle jeho slov se totiž přesouvá do pozice výkonného předsedy představenstva a zároveň na pozici technického ředitele společnosti, ze které bude dohlížet na vývoj softwaru a celkově technické fungování firmy. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že o kontroverzní novinky, které do Twitteru v posledních měsících dorazily, zřejmě nepřijdeme, protože je bude mít Musk i nadále ze své nové pozice pod palcem.