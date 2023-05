Využíjte panormatické focení na iPhone vertikálně a vytvořte jedinečné fotky

Ty nejlepší vychytávky většinou nejsou něčím světoborným, ale jen využívají zcela obyčejné věci jiným způsobem, než jak jste zvyklí. Příkladem může být panoramatické focení na iPhone. To vás standardně vede k tomu, abyste jej používali horizontálně a nafotili tak něco, co je velmi široké a rozsáhlé do jedné fotografie. Není však problém využít panormatické focení ani pro vertikální fotografování a výsledek pak může skutečně stát za to. Stačí se postavit před nějakou velkou budovu, významnou památku nebo si jen zblízka vyfotit něco opravdu vysokého a použít panormatický režim. Podívejte se, jak vypadá výsledek ve videu níže.