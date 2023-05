Vládní balíček 2023: Spočítejte si, jak nové daně ovlivní vaší výplatu

Vládní koalice dnes oznámila symbolicky v 11:55 balík opatření, kterými chce zlepšit v nadcházejících měsících a letech celkovou ekonomickou situaci našeho státu. Ta totiž není bohužel ani zdaleka růžová a pokud by jí vláda nezměnila, hrozil by v nadcházejících letech kolaps na mnoha frontách. Podobné kroky však s sebou vždy přináší určité utahování opasků ve formě změn v daních, rušení nejrůznějších slev či spousty různých škrtů. A jelikož jsou některá opatření vytvořena i tak, aby se dotkla i zaměstnanců, můžete si podle prvních kalkulaček spočítat, jak by měly novinky ovlivnit vaší výplatu. Jedním dechem je sice třeba dodat, že vše ještě musí projít schvalovacím procesem, avšak pro hrubý odhad kalkulačka určitě postačí.

Kalkulačku, která vám odhalí, jak by měly daňové změny ovlivnit vaší výplatu naleznete zde