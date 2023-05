Druhou sezónu Apple Music Live zahájí Ed Sheeran. Poprvé i na Apple TV+

Seriál živých vystoupení exkluzivně pro předplatitele Apple Music bude pokračovat druhou řadou. První koncert odehraje Ed Sheeran 10. května v londýnském Eventim Apollo ve 21 hodin středoevropského času. Je to symbolické, protože Ed Sheeran se řadí k vůbec nejpopulárnějším interpretům platformy Apple Music a jeho hit Shape of You si dokonce vysloužil pozici nejstreamovanější skladby – má na kontě přes 930 milionů přehrání.

Středeční vystoupení se bude živě streamovat nejen na Apple Music, ale poprvé také na Apple TV+. Na obou platformách bude s hodinovým odstupem k dispozici taky záznam koncertu. Další, exkluzívní obsah pak najdete v aplikaci Shazam.

Fanoušci anglického písničkáře budou mít poprvé příležitost poslechnout si v živém podání celé album Subtract. Sheerana doprovodí dvanáctičlenná kapela včetně Aarona Dessnera z The National, který se významnou měrou podílel na vzniku samotného alba.

Koncert přichází shodou okolností jen pár dní poté, co Ed Sheeran vyhrál soudní spor kvůli autorským právům. Čelil obvinění, že ve své písni Thinking Out Loud použil pasáž ze sedmdesátkového hitu Let’s Get It On od legendy amerického soulu Marvina Gaye. Ještě před vynesením rozsudku se Sheeran nechal slyšet, že pokud bude uznán vinným, ukončí kariéru. Newyorská porota zpěváka nakonec obvinění zprostila.

Fotogalerie Apple-Music-Live-Ed-Sheeran-singing Ed Sheeran na Apple Music Live Apple-Music-Live-Ed-Sheeran-with-Matt-Wilkinson Ed Sheeran na Apple Music Live Apple-Music-Live-Ed-Sheeran-with-guitar Ed Sheeran na Apple Music Live Vstoupit do galerie

Pokud vás koncerty Apple Music Live dosud míjely, doporučujeme navštívit archiv záznamů na Apple Music. V minulosti zde vystoupili například Harry Styles, Billie Eilish, Alicia Keys, Luke Combs nebo Wizkid. Všechna vystoupení jsou k dispozici také ve formátu prostorového zvuku.