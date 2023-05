Podívejte se, co všechno umí nová tapeta pro iPhone z iOS 16.5

Včera představil Apple světu zbrusu novou tapetu pro iPhone, která na něj dorazí spolu s iOS 16.5 příští týden. Ta vznikla primárně ve snaze jako již tradičně vyjádřit před Mezinárodním dnem proti homofobii a transfobii těmto skupinám podporu, avšak v žádném případě se nedá říci, že by byla na iPhonech jen do počtu. Apple si s ní totiž pořádně vyhrál, což dokazují první hands-on videa s ní. K tapetě se totiž již dá dostat skrze včera vydané bety. Ostatně, podívejte se sami na videu níže.

New iOS 16.5 wallpaper is available in 3 versions and comes with an insane #Animation

• Light Mode

• Dark Mode

• Always On Display Mode for iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max

Here it is: pic.twitter.com/y6VlD1JQ7a

— 9TechEleven (@9techeleven) May 9, 2023