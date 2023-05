iPhony 14 (Pro) nezaujaly, jsou nejhůře hodnocenými iPhony za poslední roky

Nová zpráva odhaluje, jak uživatelé iPhonu 14 hodnotí svůj chytrý telefon a jak si stojí v porovnání s předchůdci sahajícími až k iPhonu 4. Ačkoli prodeje iPhonů zůstávají vysoké, nové údaje potvrzují, že tak velký pokles spokojenosti jsme tu neměli již více než deset let. Data ukazují také historicky nejlépe a nejhůře hodnocené iPhony a další zajímavé statistiky.

Nová studie pochází od společnosti PerfectRec, která uspořádala informace z více než 600 000 uživatelských recenzí na Googlu pro model iPhone 14 a další. Ačkoli data pravděpodobně zahrnují i některé chybné recenze, s takto velkým vzorkem stále poskytují dobrý obraz o náladách uživatelů iPhonů.

Apple k výsledkům za 2. fiskální čtvrtletí uvedl, že podle studie společnosti 451 Research je spokojenost s rodinou iPhone 14 na úrovni 99 %, což poněkud kontrastuje s recenzemi vytvořenými uživateli, které zaznamenala nová studie, i když se zde srovnávají dvě různé, na druhou stranu ale úzce související metriky.

A jak společnost PerfectRec s daty pracovala? Podívala se na základní model iPhonu vydaný v každém roce mezi lety 2011 až 2022 a zmapovala, jaké procento všech uživatelských recenzí bylo pětihvězdičkové. Základní model iPhonu je obvykle nejprodávanějším jablečným telefonem každé generace a získává tak nejvíce uživatelských recenzí. V tomto období se podíl pětihvězdičkových recenzí základního modelu iPhonu neustále zvyšoval od nejnižších 65 % u iPhonu 5 až po 80 % u iPhonu 13.

Oproti historicky nejvyššímu podílu 80 % recenzí s 5 hvězdičkami u iPhonu 13 zaznamenal iPhone 14 pokles o 8 procentních bodů, když mu stejných 5 hvězdiček udělilo 72 % uživatelů. Jak lze vypozorovat, jediný další případ za posledních 12 let se týkal nástupu iPhonu 5, který zaznamenal 4% ztrátu pětihvězdičkových hodnocení oproti svému předchůdci.

U iPhonu 14 Pro bylo zaznamenáno vysoké hodnocení, když mu 76 % uživatelů udělilo 5 hvězdiček, ale i tak je zde 8% propad oproti iPhonu 13 Pro, který se mohl pochlubit 84 %.

6% pokles oproti modelu 13 Pro Max lze sledovat u iPhonu 14 Pro Max, a to z 86 na 80 % pětihvězdičkových recenzí.

Vyšší hodnocení modelů Pro potvrzují výsledky další nedávné studie, která ukazuje, že v případě rodiny iPhone 14 se vyšší modely prodávají lépe, což platilo i u jiných výrobců.

Nejhůře a nejlépe hodnocené iPhony všech dob

Studie nabízí také graf s každým jablečným telefonem od iPhonu 4. Při pohledu na všechna tato zařízení dosáhl podíl pětihvězdičkových hodnocení od uživatelů vrcholu u iPhonu 13 Pro Max, a to 86 % a nejhůře hodnoceným za posledních 12 let byl iPhone 5C s 64 % uživatelů, kteří se rozhodli pro 5 hvězdiček.

A proč u iPhonu 14 klesl počet recenzí? Podle společnosti PerfectRec existuje několik důvodů, proč hodnocení iPhonů v průběhu let až do současnosti stále rostla, tím hlavním je ale skutečnost, že Apple v posledních 12 letech iPhone neustále výrazně zdokonaloval, což mělo za následek, že si jej uživatelé stále více cenili. Po více než deseti letech zlepšování recenzí pro iPhone, PerfectRec říká:

„Máme podezření, že u iPhonu 14 se stalo to, že tempo zlepšování jednoduše neodpovídalo očekávání zákazníků“. Spotřebitelé nepovažovali postupná vylepšení za až tak hodnotná a v důsledku toho jej méně z nich hodnotilo pěti hvězdičkami.