Podívejte se, jak by vypadal iPhone 4 s prvky současných iPhonů

Někteří z vás si možná vzpomínají na uvedení iPhonu 4. Tento model se v době svého představení setkal převážně s pozitivními reakcemi. Po designové stránce se jednalo o první výraznější změnu oproti předchozím modelům. Jak by asi vypadala legendární „čtyřka“, kdyby disponovala prvky, známými ze současných modelů iPhonů?

iPhone 4 byl oficiálně představen na vývojářské konferenci WWDC v červnu roku 2010. Kromě nového designu s ostřejšími hranami nabídl iPhone 4 fnkci FaceTime, hliníkovo-skleněnou konstrukci, Retina displej s vyšším rozlišením a zadní 5MP fotoaparát s LED bleskem. Jednalo se zároveň také o poslední model iPhonu, u kterého nebyla k dispozici asistentka Siri. Od představení iPhonu uběhlo již téměř třináct let, spousta lidí na něj ale podle všeho nezapomněla.

Fotogalerie iPhone 4 Pro 1 iPhone 4 Pro 2 iPhone 4 Pro 3 iPhone 4 Pro 4 iPhone 4 Pro 5 Vstoupit do galerie

Patří mezi ně například analytik, který na sociální síti Twitter vystupuje pod přezdívkou Analyst941. Na svém twitterovém účtu nedávno zveřejnil zajímavý pohled na to, jak by vypadal „iPhone 4 Pro“ – tedy hypotetický model, který by měl charakteristický design iPhonu 4, ale který by zároveň byl opatřený prvky, které známe ze současných iPhonů, tedy full-screen displejem a dynamickým ostrůvkem v horní části displeje. Navzdory zmíněným soudobým prvkům můžeme ale na návrzích vidět původní vzhled operačního systému iOS z doby, kdy si iPhone 4 odehrál svou premiéru. Jak se vám zmíněný návrh líbí? Dovedete si představit současné prvky na relativně drobném displeji iPhonu 4?