iPhony vás již brzy upozorní na to, zda nejste sledováni lokalizátory jiných výrobců

Lokalizátory se těší v posledních letech čím dál tím větší popularitě, jelikož výrazně snižují riziko ztrát předmětů, které „hlídají“. Háček je však v tom, že kromě sledování polohy předmětů jsou některými lidmi zneužívány i ke sledování polohy uživatelů, což může být leckdy velký problém. Ve snaze bojovat proti sledování lokalizátory proto Apple spolu s Googlem oznámil, že do iOS a Androidu dorazí v následujících měsících novinka ve formě schopnosti rozpoznat cizí lokalizátor v blízkosti a upozornit na něj.

Zatímco Bluetooth lokalizátory ve výsledku nejsou problémem, ty využívající síť Najít, potažmo obdobu Samsungu lze ke sledování osob využít poměrně slušně. Přesně z toho důvodu se tak přední technologické společnosti spojily a začaly vyvíjet řešení, které by nežádoucímu sledování alespoň částečně zamezilo. Kromě Applu a Googlu je do projektu zapojen třeba i Samsung, Tile, Chopolo, Eufy nebo Pebblebee – tedy přední společnosti vyrábějící lokalizátory. Celou snahu pak zaštituje organizace IETF, která bude od společností sbírat po dobu následujících tří měsíců nejrůznější podměty, které budou následně Apple a Google promítat do systému varování před sledování lokalizátorem. To se tedy díky příchozím notifikacím stane daleko hůře proveditelným.

