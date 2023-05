Na Twitteru byly k vidění pirátské verze nových filmů

Elon Musk musí řešit velký problém. Twitter nedávno umožnil nahrávat videa o délce až 60 minut, a to ve FullHD rozlišení. Bylo tedy jen otázkou času, než funkci začne někdo zneužívat. O víkendu se na Twitteru objevil například nejnovější filmový Mario. Od 28. do 30. dubna vidělo tento film na Twitteru 9,3 milionu uživatelů. K nalezení byl ale také nový Avatar. Po několika dnech byly účty smazány kvůli porušení pravidel, ovšem lze uznat, že reakce Twitteru opravdu rychlá nebyla. To může samozřejmě souviset s propouštěním zaměstnanců.