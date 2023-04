Twitter vrátil některým účtům modrou fajfku

Twitter před několika týdny oznámil poměrně razantní krok. Modré fajfky u účtů, které poukazovaly na ověření, měly být pouze u předplatitelů Twitter Blue, které stojí 8 dolarů měsíčně nebo 84 dolarů za rok. Bylo deklarováno, že kdo si Twitter Blue nepředplatí, o fajfku přijde. Tak se skutečně v minulém týdnu stalo. Během pátku a soboty ovšem Twitter některým účtům ověření vrátil. A to aniž by vlastníci účtů Twitter Blue předplatili. Jde například o Donalda Trumpa, Stephena Kinga, BBC, AFP nebo LeBrona Jamese. Proč? Elon Musk oznámil, že poplatky za některé účty bude hradit on sám.