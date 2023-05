Jeden z nejslavnějších Apple Storů světa měné adresu

Podle týdenního newsletteru Michaela Steebera s názvem Tabletoips se historicky první prodejna společnosti Apple v Tysons Corner Center brzy přesune. Obchodní centrum se nachází v Tysons ve Virginii, na předměstí Washingtonu, D.C.. Steeber uvedl, že na novém místě nákupního centra byla vyvěšena následující zpráva: Před 22 lety byl v Tysons Corner otevřen vůbec první Apple Store. Brzy se těšíme, až vás budeme moci přivítat v tomto nově upraveném prostoru. Děkujeme, že jste součástí našeho příběhu. Zde začíná další kapitola.

Společnost Apple pro tuto chvíli nesdělila datum slavnostního otevření obchodu na novém místě a ten současný zůstává prozatím otevřený. Na stránce obchodu Apple lze najít pouze oznámení, že „Nová kapitola přijde brzy“, bez dalších podrobností. Na webových stránkách nákupního centra se uvádí, že nová prodejna Apple bude umístěna v horním patře mezi Nespresso a Victoria’s Secret.

Na dnes již kultovním videu Steve Jobs představil novou prodejnu Apple Tysons Corner, provedl diváky jednotlivými sekcemi a odhalil také Genius Bar, který nabídl komplexní poradenství přímo na místě. Prodejna byla pro veřejnost otevřena 19. května 2001, pouhých několik hodin před Apple Glendale Galleria v Kalifornii. Podle společnosti Apple obě místa přivítala více než 7 700 lidí a během prvního víkendového provozu se v nich prodalo zboží v celkové hodnotě 599 000 dolarů.

Steeber přikládá otevření nové prodejny velký význam, je to vůbec poprvé, co se první Apple Store přestěhoval. Sám se domnívá, že nové otevření však bude něčím výjimečným, „vždyť v Tysons Corner to všechno začalo“.

Stávající prodejna již prošla jedním faceliftem, kdy přišla o svou ikonickou černou fasádu se dvěma podsvícenými logy Apple na každé straně vchodu. V současnosti Apple provozuje 525 obchodů po celém světě. Snad na sebe otevření legendárního nástupce první prodejny nenechá dlouho čekat a Apple nás příjemně překvapí.