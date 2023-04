Byli jsme se podívat na žlutý iPhone 14 a musíme uznat, že se povedl

Stejně jako v minulých letech, i letos představil Apple se začátkem jara novou barvu pro stávající modely iPhone. Tentokrát se změna týká pouze iPhone 14, kde si zákazníci mohou nově vybrat žlutou variantu. Já jsem se při včerejších nákupech na Karntner strasse podíval i do Apple Store a novinku prozkoumal na vlastní oči. Musím říct, že rámeček je asi nejpovedenější, jaký jsem kdy viděl, a odstíny které v závislosti na světle a úhlu pohledu odráží jsou skutečně krásné. Záda se mi upřímně až tak nelíbí, ovšem kvůli rámečku bych je snad i dokázal akceptovat, protože ten, za to rozhodně stojí. Pokud tedy přemýšlíte nad koupí iPhone 14, žlutá barva by vás mohla zaujmout.

