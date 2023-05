Apple vydal opravnou bezpečnostní aktualizaci pro iOS 16.4.1 a macOS 13.3.1. Jsou s nimi problémy

Opravy chyb v operačních systémech Applu už nebudou jen součástí klasických updatů. V posledních měsících totiž začal Apple testovat takzvané rychlé opravy zabezpečení, kterými by měl být schopen – jak už název napovídá – rychle opravovat bezpečnostní chyby přímo v dané verzi iOS, tedy bez nutnosti vydání nové minoritní verze. A tuto novinku začal počínaje dneškem používat. Před malou chvílí totiž vypustil první opravy zabezpečení pro iOS 16.4.1 a macOS 13.3.1. Obě aktualizace jsou co do velikosti oproti klasickým updatům velmi malé a jejich instalace je tedy rychlý. Jejich instalace je pak doporučena všem uživatelům, jelikož na jejich zařízeních zajistí potřebnou bezpečnost. Aktualizace naleznete klasicky v Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.

Bohužel, jak se zdá, vydání prvních rychlých oprav pro zabezpečení se neobešlo bez problémů. Obrovské množství uživatelů včetně nás totiž není schopné aktualizace nainstalovat kvůli tomu, že je nelze alespoň podle systému ověřit. Jak můžete vidět v galerii níže, chybová hláška vyskakuje i přes připojení k internetu. Míč je tedy nyní na straně Applu a my musíme vyčkat, než vše opraví.