Apple chystá revoluční změnu ve fungování Apple Watch, dorazí možná již letos

Fungování Apple Watch se v dohledné době podle dobře informovaného leakera dočká nejzásadnější změny od představení hodinek. Kalifornský gigant má mít totiž podle čerstvých informací v plánu změnu možností spárování Apple Watch a to vskutku ve velkém stylu.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že Apple letos či maximálně v příštím roce zruší omezení ve formě nutnosti spárování Apple Watch s jedním iPhonem. Namísto toho chce umožnit hodinka spárovat s vícero iPhony, byť samozřejmě pod jedním Apple ID. To však není ani zdaleka vše. Hodinky si totiž mají začít mnohem více rozumět i s iPady, Macy a dalšími produkty, přičemž ve hře má být přímo napárování na ně, což by jinými slovy znamenalo, že by se mohly Apple Watch vůbec poprvé ve své historii zcela zbavit závislosti na iPhonech, což jim někteří jablíčkáři vyčítají.

Jak přesně by vše fungovalo bohužel zdroje leakera neprozradily, víme od nich však to, že vize Applu je učinit z Apple Watch ještě všestrannější produkt, v čemž by mu měla právě možnost daleko širší propojenosti s jeho portfoliem pomoci. Budou-li Watch spárovatelné například i s Macy či iPady a to v ideálním případě současně s iPhonem, mohli bychom se dočkat například daleko lepších možnosti pro kontrolu notifikací a tak podobně. Hodinky by totiž rázem byly schopné zobrazovat upozornění jak z iPhonů, tak třeba i z aplikací pro iPady a Macy. Jak se tedy zdá, čekají nás skutečně zajímavé časy.