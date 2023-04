Pět let od uvedení modelu 720s představil Mclaren oficiálně jeho nástupce, model 750s a to jak ve verzi s pevnou střechou, tak i ve verzi Spider. Hodnoty kterých dosahuje jsou zcela excelentní. Mclaren 750s nabízí 750 koní, 800nm a zrychlení z 0-100km za 2,8 vteřiny a z 0 na 200 za 7,2 vteřiny. To vše především díky motoru V8 4.0 ale také díky váze, která se bez náplní zastavila na čísle 1277kg. Více informací se dozvíte na webu Mclaren.