Applu unikly další nákresy iPhonů 15 Pro! Potvrzují zásadní novinky

S trochou nadsázky by se skoro až chtělo říci, že zářijové představení nových iPhonů 15 Pro může klidně odpískat, jelikož o telefonech víme již nyní víceméně vše důležité. Úniků, které chystané novinky odhalují, je totiž čím dál tím víc a co je možná ještě důležitější, mnohé zásadní upgrady jsou na sobě nezávislými zdroji potvrzovány. Přesně to se stalo i před pár desítkami minut skrze únik nákresů, které následně posloužily designérům portálu 9to5mac k vytvoření realistických renderů. Co tedy potvrzují? Podívejte se sami v galerii níže.

Jak můžete sami vidět, uniklé nákresy potvrdily v první řadě výměnu klasického přepínače režimů vyzvánění za fyzické tlačítko, které by mělo být částečně naprogramovatelné, jako je tomu nyní i u Apple Watch Ultra. Za povšimnutí stojí rovněž mírné zaoblení hran, díky čemuž by se měl telefon držet zejména bez krytu výrazně lépe než je tomu nyní, či výrazně užší rámečky kolem displeje. Bohužel, nejste-li fanoušky vystouplých foťáků, minimálně u řady 15 Pro Max si na své nepřijdete. Zatímco z hlediska výšky a šířky by se totiž měl fotomodul modelu 15 Pro Max mírně zmenšit, jeho hloubka by se měla naopak mírně zvětšit, což je ostatně vidět i na renderech. Při položení telefonu na záda bez krytu se tedy bude ještě více viklat. Víc toho však už z renderů vyčíst nelze.