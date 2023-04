Apple brzy představí kopii průhledných sluchátek od Notning!

Přijdou vám sluchátka z dílny Applu designově nudná? Pak pro vás máme důkaz, že tomu tak u každého modelu rozhodně není. Kalifornský gigant se totiž chystá pod hlavičkou společnosti Beats vydat již brzy zbrusu nová sluchátka Beats Studio Buds+, pro která chystá poměrně nevšední design do značné míry okopírovaný od společnosti Nothing. Ti znalejší z vás tak už asi tuší, že se bavíme o použití průhledných materiálů, které odhalí útroby produktu. Jak budou průhledná Beats Studio Buds+ vypadat se můžete podívat v galerii níže.

Snímek průhledných Beats Studio Buds+ se objevil před pár hodinami na Amazonu, který sluchátka podle všeho omylem zalistoval. Poté, co se snímek začal šířit po sociálních sítích, byl totiž produkt velmi rychle odstraněn z nabídky prodejce, aby byl přešlap co nejlépe „ututlán“. Kromě fotky nicméně víme díky zveřejnění například to, že start prodejů je naplánován na středu 18. května, přičemž cena bude v USA nastavena na 169,95 dolarů, tedy v přepočtu asi 3600 Kč bez daně. Díky přívětivé ceně a zajímavým technickým specifikacím by se tedy mělo jednat o velmi slušnou koupi.

Sluchátka Beats lze zakoupit zde