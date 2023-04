Před pár dny byl ukázán další gameplay záběr ze střílečky Unrecord, která vypadá po grafické stránce až neuvěřitelně. Spousta hráčů se domnívá, že jde o podvod. Vývojáři se ale brání. Proto zveřejnili, jak hra vypadá přímo v Unreal Enginu. Video můžete vidět pod odstavcem.

For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. 😌 pic.twitter.com/41ESKMISy1

— Alexandre Spindler (@esankiy) April 20, 2023