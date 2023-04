Hledáte kvalitní přenosný reproduktor? Nepřehlédněte Niceboy RAZE Radion 4!

Komerční sdělení: Uvažujete nad pořízením přenosného reproduktoru, který by vás mohl doprovázet na cestách a výletech? Pak byste rozhodně neměli přehlédnout oblíbený Niceboy RAZE Radion 4. Tento kousek má totiž rozhodně co nabídnout, díky čemuž se jedná o skvělou volbu. Pojďme se proto zaměřit na to, čím vlastně disponuje a jak vás dokáže potěšit.

Niceboy RAZE Radion 4 si zakládá na kvalitním zvuku se silným 30W výkonem. O zvuk jako takový se totiž starají 52mm měniče, díky čemuž máte jistotu, že na vás čeká prvotřídní a kvalitní nálož vaší oblíbené muziky. Aby toho ale nebylo málo, důležitou roli hraje i technologie MaxxBass pro dosažení skvělých basových tónů. Jistý podíl nese i použití technologie Bluetooth 5.0. Ta totiž zajišťuje stabilní a ničím nerušený bezdrátový přenos zvuku. A kdyby vám náhodou výkon nestačil? Díky funkce True Wireless stačí propojit dva kompatibilní reproduktory a dopřát si tak dvojnásob muziky. RAZE Radion 4 také potěší skvělou výdrží baterie. Na jedno nabití totiž vydrží hrát až 24 hodin. Doslova tak máte dostatek energie na celý den. Tu lze navíc využít i k jiným účelům. Reproduktor totiž zároveň funguje i jako powerbanka. Pokud by se vám tedy vybil telefon, stačí jej skrze USB připojit k reproduktoru a máte vystaráno.

Určitě také nesmíme zapomenout na jeho odolnost. Niceboy nejen že vsadil na stylové a odolné tělo, ale zároveň ani nezapomněl na odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. Ať už se tedy chystáte na tůru, nebo například k bazénu, nemáte se vůbec čeho obávat. Co se pak týče samotného přehrávání, můžete se připojit bezdrátově přes Bluetooth, nebo využít vstup pro microSD kartu, USB flash disk či 3,5mm audio kabel. To navíc parádně doplňuje anténa pro FM rádio. Stejně tak nechybí zabudované mikrofony pro případné hands-free hovory. Jak už jsme tedy uvedli výše, Niceboy RAZE Radion 4 se má rozhodně čím pochlubit. Tím nejlepším je však jeho cena. V poměru cena/výkon se tak totiž jedná o jeden z nejlepších přenosných reproduktorů vůbec!

