5 tipů a triků pro HomePod, které určitě oceníte

Stereo HomePody

Máte dva HomePody mini? Pak vás určitě potěší, že z nich můžete vytvořit malou stereosoustavu k vašemu iPhonu nebo k Apple TV. Pro propojení dvou HomePodů mini do stereosoustavy oba reproduktory zapněte a umístěte je do vzájemné blízkosti – to by ve většině případů mělo stačit. Jakmile toto provedete, měla by se na propojeném iPhonu objevit příslušná notifikace. Můžete také spustit nativní Domácnost, podržet dlouze prst na dlaždici jednoho z HomePodů a klepnout na možnost vytvoření stereo páru.