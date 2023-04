Recenze Epico 140W GaN Charger: Jeden adaptér, který se postará o celou výbavu

Nabíječky jsou doslova nepostradatelným doplňkem pro dnešní elektroniku. Ačkoliv řada výrobců je už do balení nepřidává (včetně Applu), tak to nic nemění na tom, že se bez nich zkrátka neobejdeme. V tom můžeme narazit na menší překážku. Když se totiž chystáme někam na cesty, můžeme si zcela zbytečně zaplnit volné místo právě nabíječkami. Adaptér totiž potřebujeme pro každé zařízení – iPhone, Apple Watch, AirPods, Mac apod. – což nám nejen že zabere místo jako takové, ale také přidá na hmotnosti.

Celý tento problém má naštěstí jednoduché řešení. Do redakce nám totiž dorazila poměrně zajímavá novinka v podobě adaptéru Epico 140W GaN Charger, který si dokonce poradí s napájením až 3 zařízení současně. Jak navíc i ze samotného názvu vyplývá, nabíječka podporuje takzvané rychlé nabíjení výkonem až 140 W, díky čemuž si poradí například s bleskurychlým nabíjením iPhonu. Jak ale funguje v praxi? Přesně na tohle si nyní posvítíme v naší recenzi.

Oficiální specifikace

Jak je v případě našich recenzí již zvykem, pojďme se nejprve zaměřit na oficiální technické specifikace udávané výrobcem. Jedná se tedy o výkonný adaptér s maximálním výkonem až 140 W. Navzdory tomu je však přiměřených rozměrů, a to díky použití takzvané GaN technologie, která také dohlíží na to, aby se nabíječka ani při vysoké zátěži nepřehřívala.

Co se týče výstupních portů, ty zde najdeme rovnou tři. Konkrétně se jedná o 2x USB-C a 1x USB-A konektory. Za zmínku stojí i jejich maximální výstupní výkon. Pojďme si to vzít hezky popořadě. USB-A konektor nabízí výkon až 30 W, USB-C až 100 W a poslední USB-C, označený ikonkou blesku, dokonce až 140 W. Tomu vděčí použití standardu Power Delivery 3.1 s technologií EPR. Adaptér je s takovou navíc připraven na nejnovější generaci USB-C kabelů, které dokážou přenášet výkon právě oněch 140 W.

Design

Za zmínku rozhodně stojí i samotný design. Dalo by se říct, že Epico v tomto směru vsází na jistotu. Adaptér totiž příjemně potěší svým čistě bílým tělem, po jehož bocích najdeme logo společnosti, na jedné z hran důležité technické specifikace a zezadu pak i samotné trio zmiňovaných konektorů. Určitě také nesmíme zapomenout i na celkové rozměry. Ty dle oficiálních specifikací činí 110 x 73 x 29 milimetrů, což je vzhledem k celkovým schopnostem nabíječky obrovským plusem.

Za relativně malou velikost můžeme vděčit již zmiňované technologii GaN. V tomto ohledu je tak adaptér skvělým společníkem například na již zmiňované cesty. Jednoduše jej stačí schovat do batohu/tašky a vydat se za dobrodružstvím, aniž bychom se museli obtěžovat nošením hned několika těžkých nabíječek.

Technologie GaN

V naší recenzi jsme již vícekrát zmínili, že velký podíl na efektivitě adaptéru nese ona technologie GaN, která je zmíněna i v samotném názvu produktu. Co ale vlastně znamená, k čemu slouží a jaký nese podíl na celkovém výkonu? Přesně na to se nyní společně zaměříme. Samotný název GaN vychází z použití nitridu gallitého. Zatímco běžné adaptéry používají standardní křemíkové polovodiče, tento adaptér vsází na polovodiče ze zmiňovaného nitridu gallitého, který doslova udává trend v oblasti adaptérů.

Z použití technologie GaN totiž plyne hned několik nezpochybnitelných výhod, které takovéto adaptéry staví do podstatně výhodnější pozice. Konkrétně totiž není nutné používat natolik vnitřních součástek, díky čemuž jsou GaN adaptéry o něco menší a pyšní se i nižší hmotností. Okamžitě se tak stávají skvělým parťákem například na cesty. Tím to ale ještě nekončí. Aby toho nebylo málo, jsou také o něco efektivnější, s čímž přichází vyšší výkon v menším těle. Častokrát se také zmiňuje i bezpečnost. I v této oblasti totiž Epico 140W GaN Charger překonává svou konkurenci, kdy zajišťuje nejen vysoký výkon a nízkou hmotnost, ale také celkově lepší bezpečnost. Díky tomu se adaptér například nezahřívá jako konkurenční modely, i přes svou větší efektivitu. Za to vše může vděčit právě použití technologie GaN.

Testování

Nezodpovězenou otázkou zůstává, jak si Epico 140W GaN Charger vede v praxi. Už dopředu můžeme prozradit, že má rozhodně co nabídnout. V první řadě je však uvést na pravou míru jednu zcela zásadní skutečnost. Jak už jsme vícekrát zmínili výše, adaptér nabízí hned trojici konektorů s maximálním výkonem 30 W, 100 W a 140 W. To ale ještě neznamená, že by šlo využít naplno hned všechny zároveň. Maximální výstupní výkon nabíječky totiž činí 140 W, které dokáže inteligentně rozdělit mezi jednotlivé porty dle potřeb uživatele.

Adaptér si ale s takovou naprosto hravě poradí s napájením prakticky všech MacBooků, včetně 16“ MacBooku Pro. Ve své výbavě mám MacBook Air M1 (2020), iPhone X a Apple Watch Series 5. Při použití Epico 140W GaN Charger si hravě vystačím s jediným adaptérem, kdy navíc mohu všechna zařízení napájet na jejich maximální potenciál. V rámci testování jsme také vyzkoušeli zároveň napájet zmiňovaný Air + 14“ MacBook Pro (2021), které běžně používají 30W, respektive 67W adaptér. Když znovu vezmeme v potaz maximální výkon tohoto adaptéru, pak je více než jasné, že s tím nebude mít vůbec žádný problém.

Otázkou také je, jak vlastně Epico 140W GaN Charger pozná, kterému zařízení má dodat kolik výkonu. V takovém případě na scénu přichází inteligentní systém. Ten totiž automaticky určí potřebný výkon a tím následně také nabíjí. Samozřejmě ale v určitých limitech. Pokud bychom chtěli nabíjet například 16“ MacBook Pro (připojený ke konektoru s výstupem 140 W) a po jeho boku ještě MacBook Air společně s iPhonem, pak by nabíječka věnovala hlavní pozornost nejnáročnějšímu Macu. Zbylé dvě zařízení by se pak nabíjela o něco pomaleji.

Resumé

Nyní nám už nezbývá nic jiného, než se pustit k závěrečnému zhodnocení. Osobně vnímám Epico 140W GaN Charger za perfektního společníka, který se může stát cenným pomocníkem – a to ať už do domácnosti, nebo na cesty. Dokáže nám totiž znatelně usnadnit nabíjení podporované elektroniky. Díky schopnosti napájení až 3 zařízení současně, technologii USB-C Power Delivery a inteligentnímu systému pro rozdělení výkonu se tak jedná o jednu z nejlepších nabíječek, které si momentálně můžete pořídit.

Znovu bych také rád vyzdvihl použití populární technologie GaN. Jak už jsme ostatně uvedli v odstavci věnovaném designu, díky tomu je adaptér relativně malých rozměrů, což v některých případech může hrát zcela zásadní roli. Zcela upřímně mě tento produkt velice příjemně potěšil svým stylovým zpracováním, bezkonkurenčním výkonem a celkovými schopnostmi. Pokud tedy hledáte nabíječku, která by dokázala nabíjet klidně až 3 zařízení zároveň a nabídla vám dostatek výkonu pro napájení až 16“ MacBooku Pro (nebo jiného laptopu s podporou USB-C Power Delivery), pak se jedná o poměrně jasnou volbu.

