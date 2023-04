Byla představena nová hra ze světa Harryho Pottera

Když vyšla hra Hogwarts Legacy, hráči si nejčastěji posteskli nad skutečností, že se zde nenachází famfrpál. Panovalo ale obecné přesvědčení, že vzhledem k popularitě a prodejům autoři famfrpál do Hogwarts Legacy časem přidají. Za tímto účelem ale vyjde samostatná hra Harry Potter Quidditch Champions. Ta by měla kromě famfrpálu obsahovat i různé soutěže a další aktivity na koštěti. Samozřejmostí bude multiplayer. Nyní máme příliš málo informací a nezbývá než čekat, co nám autoři prozradí.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023