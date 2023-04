5 věcí, kterými Apple štve fanoušky iPhonů

Pozastavit by se pak dalo i nad pouhými dvěma objektivy na zádech, rok starém procesoru, nižším jasem displeje, absencí Always-on a tak podobně. Předešlými řádky rozhodně nechceme říci, že jsou základní iPhony k ničemu, jelikož to rozhodně nejsou a své uživatele zkrátka mají, ale jejich poměr cena – výkon je holt citelně horší než tomu je u řady Pro. Jinými slovy, příplatek za řadu Pro je poměrně nízký a dostanete za něj navíc sakra hodně muziky.

iPhony jsou poměrně drahé už od svého zrodu. U řady Pro si však lze zejména od loňského roku jejich vysokou cenu ještě vcelku dobře obhájit, tedy minimálně při srovnání se základními iPhony. Zatímco řada Pro totiž nabízí hardware srovnatelný s konkurencí, v některých případech pak dokonce ještě lepší, základní iPhony jsou již řadu let (a opět je dobré zdůraznit, že u řady 14 to platí dvojnásob) pohledem cena – výkon velmi kontroverzní. Nemusíme přitom chodit daleko, abychom na nějakou tu kontroverzi narazili, protože se bohatě stačí podívat třeba na jejich displeje. Obnovovací frekvence 60Hz je v dnešní době u telefonu s cenovkou přes 26 tisíc korun zkrátka ostuda.

První generací iPhonu SE sice Apple svět zaujal, druhou jej však neúplně zdařile šokoval a třetí pak posadil v negativním slova smyslu na zadek – tedy alespoň z hlediska designu a opět částečně i ceny. Co do činění totiž máme stále s telefonem, který nabízí tělo představené poprvé v roce 2017 u iPhonů 8, potažmo 2016 u iPhonů 7 „jen“ s hliníkovými zády. A pokud bychom pak přehlédli určitý rozkol v řešení Home Buttonu či fotoaparátu, máme před sebou design telefonu z roku 2014. Právě v tomto roce totiž Apple představil iPhone 6, který se od iPhonu SE 3 z roku 2022 zas tak moc designově neliší. A právě to je celkem průšvih. Levný iPhone má bezesporu v nabídce Applu své místo, ale jablíčkáři dlouhodobě poukazují na to, cena nemůže být stopkou pro určitý pokrok, který zde zkrátka ne a ne přijít.

Nízká úložiště (nejen) u základních modelů

Zatímco konkurenční výrobci smartphonů nemají problém „do základu“ napěchovat 256GB úložiště či kolikrát i vyšší, Applu se do navyšování příliš nechce. Není tomu tak dlouho, co opustil ubohých 64GB v základu, a nyní se zuby nehty drží 128GB varianty. U základních iPhonů by to člověk asi ještě dokázal tak nějak pochopit, ale když už si koupíte model z řady Pro, je v základu 128GB tak trochu ostuda pro Apple, tedy minimálně opět při porovnání s konkurencí.

Již několik let se sice šušká o tom, že má Apple v plánu základní úložiště řady Pro navýšit na 256GB, avšak zatím se tak neděje a Bůh ví, zda se tak v brzké době dít bude. Do té doby si tak uživatelé budou muset za to, co je u konkurence standardem, připlácet – a ruku na srdce, příplatky to nejsou zrovna malé.