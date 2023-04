Applu unikla nová podoba tlačítek pro iPhony 15 Pro! Takto mají vypadat

S informacemi ohledně podoby a typu tlačítek na iPhonech 15 Pro je to v posledních hodinách jako na houpačce. Zatímco na tom, že Apple upustil od nasazení haptických tlačítek a i letos tak vsadí na klasická fyzická tlačítka, se sice leakeři shodnout dokáží, v tom, jak budou tlačítka vypadat, jasno nemají. Před pár hodinami například uznávaný Ming-Chi Kuo tvrdil, že budou tlačítka pravděpodobně stejná jako doposud. V noci však přišel zase portál MacRumors s tvrzením, že tomu tak nebude. A jelikož své tvrzení opírá o leakera, který v loňském roce odhalil spoustu detailů o iPhonech 14 Pro a který se navíc netají tím, že má vazby na Apple, lze jeho slova vnímat jako podstatně pravděpodobnější než ta Kuova. Jak tedy budou podle něj tlačítka vypadat? To se dozvíte v galerii pod tímto odstavcem.

Jak můžete na renderech výše vidět, Apple se má letos spolehnout na jinak řešená tlačítka pro ovládání hlasitosti, která budou designována do jednoho podlouhlého, avšak budou ve středu rozdělena tak, aby byla každá strana samostatně stlačitelná. Nekoná se tedy scénář „kolébky“, kteří někteří leakeři naznačovali. Zároveň bychom se nakonec měli přeci jen dočkat odstranění posuvníku pro přepínání tichého a hlasitého režimu. Ten má nahradit konkrétně klasické stiskávací tlačítko, které by mělo kromě měnění režimů umožňovat i určité uživatelské naprogramování jako je tomu třeba u Apple Watch Ultra. Co se pak týče Power Buttonu, jeho design zůstane dle všeho prakticky nezměněn. Obecně se tedy dá říci, že tlačítka sice nakonec až takový poprask nezpůsobí, nicméně jejich určité přepracování rozhodně potěší.