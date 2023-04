Je tomu pár měsíců, co seriál House of the Dragon z dílny HBO převálcoval ve sledovanosti seriál Pán prstenů od Amazonu. Bylo jasné, že se dočkáme druhé série House of the Dragon, která se již začala natáčet. Uvidíme, kdy se jí dočkáme. Sledovali jste tento seriál?