MacBooky Pro a Macy mini s M2 netáhnou, prodeje Maců letí strmě dolů

Prodeje Maců zažívají podle analytiků strmý pád. Není tomu tak dlouho, co jsme vás informovali o prvním takovém zjištění z dílny Counterpoint, a už tu máme další zprávu ze stejného soudku, tentokrát od analytiků z IDC. Ti tvrdí, že se Apple prodejně v prvním čtvrtletí meziročně propadl o dobrých 40 %.

Konec pandemického boomu s home office. Tak přesně takto popisují nynější situaci na trhu s počítači analytici z IDC, kteří tvrdí, že za první čtvrtletí letoška dodal Apple „jen“ 4,1 milionů Maců, což z něj udělalo čtvrtého největšího dodavatele počítačů na světě. S prodejním propadem pak samozřejmě není ani zdaleka sám. I první Lenovo, kterému se podařilo v prvním čtvrtletí dodat na 12,7 milionu kusů počítačů, totiž „spadlo“ o nepříjemných 30 %, což je na lídra trhu vskutku dost. Nic jiného se ale s ohledem na svět vracející se pozvolna do normálu po pandemii COVID-19, což může být do jisté míry pro Apple útěchou. Propad prodejů totiž nelze tím pádem tak úplně brát jako důkaz toho, že by byly jeho Macy uživatelsky zajímavé a tedy ve výsledku špatně prodejné.