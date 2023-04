Máte starší iPhone? Okamžitě si nainstalujte tuto aktualizaci, jinak budete v nebezpečí

Apple v posledních dnech s vydáváním softwarových aktualizací rozhodně nešetří. Po pátečním vypuštění iOS 16.4.1 a dalších nových OS totiž vydal před pár desítkami minut i iOS 15.7.5, které doplnil ještě o iPadOS 15.7.5, macOS 11.7.6 a macOS 12.6.5. Důvod je přitom prostý – potřeba opravit nebezpečné bezpečnostní chyby, které předešlé verze OS sužovaly.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Ačkoliv Apple jako již tradičně o bezpečnostních chybách příliš detailů neprozradil, aby nezjednodušil hackerům potenciální útoky na uživatele, podle toho mála, co je k dispozici, se zdá, že v nových OS opravuje tytéž chyby, kterými trpěly donedávna i iOS 16 či macOS 13. Jedná se tedy například o chybu, která umožňovala spustit aplikaci libovolný kód s právy jádra a tím de facto získat přístup k celé řadě prvků v systému. Obecně sice platí, že chyby tohoto typu je sice složité zneužít a řadoví uživatelé jsou cílem hackerů zřídkakdy, nicméně nelze vyloučit, že by byla bezpečnostní chyba v budoucnu využita ještě k dalším systémovým prolomením, která by už mohla být pro hackery z hlediska zneužití jednodušší. Instalace je proto doporučena všem uživatelům, kteří zařízení kompatibilní s výše uvedenými systémy podporuje coby nejvyšší možné.