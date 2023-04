Nejlepší pohádky na Disney+, které vám zpříjemní Velikonoce

Pixar Animation Studios vás vezmou na dobrodružnou cestu z ulic New York City do vzdálených končin kosmu, kde získáte odpovědi na nejzásadnější existenciální otázky.

Vzhůru do oblak

Místo toho, aby si pan Fredericksen sbalil kufry do domova důchodců, přiváže ke svému domku tisíce pestrobarevných balónků, vylétne s ním do oblak a zamíří do daleké Jižní Ameriky. Na palubě létajícího domu má však černého pasažéra.

Disney+ si můžete předplatit zde